The New York Timesin mukaan Yhdysvallat on vetäytymässä Naton Euroopan toiminnoista mittavasti.
Yhdysvallat suunnittelee vähentämässä Euroopan Nato-operaatioihin käytettävien ilma-alustensa ja taistelulaivojensa määrää merkittävästi.
Asiasta kertoo kaksi nimettömänä pysyttelevää korkea-arvoista viranhaltijaa The New York Timesille.
Lehti kirjoittaa, että Yhdysvaltain päätös rajoittaisi Naton kykyä pitkän kantaman iskuihin ja valvonnan järjestämiseen.
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Asiasta ilmoitettiin Yhdysvaltain liittolaisille kirjallisesti tämän kuun alussa. Lehti kertoo nähneensä osia kyseisesti dokumentista.
Suunnitelman mukaan F-16 ja F-15E -hävittäjien määrää vähennettäisiin 150 kappaleesta sataan. Merivalvontalentokoneiden määrää vähennettäisiin 26:sta 15:een. Vähentäminen koskisi myös kaikkia kahdeksaa aiemmin Euroopassa käytettävissä ollutta ilmatankkauslentokonetta.
Yksi sukellusvene ja lentotukialus on suunniteltu uudelleen sijoitettaviksi toisaalle. Uudelleensijoittaminen koskisi myös useita lentotukialuksen operaatioihin osallistuvia sota-aluksia ja hävittäjiä.
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Kahdesta Euroopan puolustukseen osoitetusta pommikoneiden ryhmästä toinen ryhmä siirrettäisiin niin ikään toisiin tehtäviin.