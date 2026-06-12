Eteläafrikkalaisasiantuntijat olivat apaattista miestä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Meksiko tinttasi Etelä-Afrikan kumoon 2–0-lukemin jalkapallon MM-kisa-avauksessa Mexico Cityssä torstaina. Eteläafrikkalaisilla asiantuntijoilla luulisi riittäneen perkaamista tapahtumissa – ottaen huomioon myös, että Etelä-Afrikan pelaajat saivat kaksi matsin kolmesta ulosajosta.
Hiljaista sen sijaan piteli. Kiusallinen SportyTV:n studiosta on lähtenyt leviämään viraalisti, kun asiantuntijoina toimineet Etelä-Afrikan entiset Valioliiga-tähdet , ja eivät saaneet sanaa suustaan.