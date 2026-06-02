Suomen puolustusmenoja on kasvatettava edelleen.

Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella, ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista.

Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle (kok.).

Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5 prosentin tavoitteen.

Parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Jukka Kopra (kok.). Työryhmässä olivat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet.

Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Natoon.