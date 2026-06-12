Sosiaaliturvaministeriksi ensi tiistaina nouseva kokoomuksen Karoliina Partanen uskoo, että myös sosiaaliturvaleikkauksia on jatkettava ensi hallituskaudella julkisen talouden velkaantuneisuuden takia.

Uutisextrassa vieraillut kansanedustaja ja tuleva sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen (kok.) sanoo ymmärtävänsä leikkausten vaikutukset monen suomalaisen elämään ja toivoo, että talouskasvun myötä useampi saisi töitä.

– Pyrimme hallituksessa siihen, että mahdollisimman moni saisi töitä. Sosiaaliturva- ja työmarkkinauudistukset eivät ole olleet vielä kovin pitkään voimassa, joten ne eivät ole vielä kantaneet hedelmää. Ymmärrämme sen, ettei työllisyystilanne ole nyt paras mahdollinen, Partanen sanoo.

– Taloudessa on kuitenkin ollut hyviä merkkejä ja myös työllisyysluvut lähtevät kasvuun. Ja vanhemmat pääsevät paremmin töihin. Emme halua sitä, että vanhemmat ovat pitkään sosiaaliturvan varassa vaan pääsevät töihin, hän lisää.

Partanen sijaistaa vanhempainvapaalle jäävää Sanni Grahn-Laasosta (kok.) ministerinä.

"Pakko tehdä sopeutuksia"

Partanen ei yhdy oppositiosta ja myös hallituspuolue Rkp:stä esitettyyn kritiikkiin, jonka mukaan sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksia lapsiperheisiin ei olisi tehty tarpeeksi.

– Kokonaisvaikutuksia on arvioitu. Toki ymmärrämme sen, että kun joudutaan sopeuttamaan, se osuu ihmisiin. Mutta on myös niin, että meidän julkinen talous on haastavassa tilanteessa ja on pakko tehdä sopeutuksia. Tulevallakin hallituskaudella sopeutustoimia joudutaan jatkamaan, Partanen toteaa.

Joudutaanko myös sosiaaliturvasta yhä leikkaamaan ensi kaudella?