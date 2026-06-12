Kanada on hylännyt raiskauksista syytetyn ghanalaispelaaja Thomas Parteyn viisumihakemuksen.

Keskikenttätähti Thomas Partey, 32, ei pääse Ghanan jalkapallomaajoukkueen MM-turnausavaukseen. Ghana pelaa kisojen ensimmäisen ottelunsa ensi keskiviikkona Panamaa vastaan Torontossa.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoo The Athleticille, ettei Partey voi matkustaa Ghanan tukikohdasta Yhdysvaltojen Bostonista Kanadan Torontoon, koska Kanadan hallitus on hylännyt Parteyn viisumihakemuksen. Fifa huomautti, ettei se ole itse mukana tässä päätöksenteossa.

Kanadan hallituksen verkkosivuilla kerrotaan, että jos henkilö on tehnyt rikoksen tai tuomittu siitä, häntä ei välttämättä päästetä maahan.

Parteyta syytetään Englannissa seitsemästä raiskauksesta sekä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon vuosina 2020–22. Partey on kiistänyt syytteet. Häntä ei ole tuomittu rikoksesta. Oikeuskäsittelyn Lontoossa on alun perin ollut tarkoitus tapahtua marraskuussa, mutta se saattaa lykkääntyä ensi vuoden alkuun.

Valmentaja puolustanut

Ghanan päävalmentaja Carlos Queiroz on tukenut Parteyta. Hän on sanonut, että syyttömyysolettama on voimassa, kunnes oikeus tekee päätöksensä. Queiroz on lisäksi ilmaissut pitävänsä valitettavana, miten "ihmisiä tuomitaan nykyään mediassa ja sosiaalisessa mediassa ennen kuin heillä on mahdollisuus puolustautua".

Partey pelasi Arsenalissa 2020–25 ennen kuin siirtyi espanjalaisseura Villarrealiin.

Ghana pelaa myöhemmät kaksi MM-alkulohko-otteluaan Yhdysvalloissa.