Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Noel valehtelee Joannalle, että harkitsee edelleen Danielan jättämistä.
– Sinä lupasit jättää vaimosi, Joanna sanoo.
– Ja niin minä myös aion tehdä, Noel vakuuttaa.
Petri antaa Henrikille 48 tuntia aikaa löytää hänelle joko huumeet tai niiden rahallinen arvo 200 000 euroa.
– Minulla on kuvamateriaalia siitä, kun sinä diilaat kamaa. Olisi helppo vinkata poliisille sinusta, Petri sanoo uhkailevasti Henrikille.
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Humalainen Kalle tulee pyytämään Sampolta apua. Sampo vie Kallen huoneeseensa juttelemaan, mutta molemmat hämmästyvät, kun siellä odottaa alaston Tatu.
– Yllätys, Tatu ehtii sanoa ennen kuin huomaa kaksikon edessään.