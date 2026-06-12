Japanin kapteeni ei pelaakaan MM-kisoissa. Wataru Endo ilmoitti koko maajoukkueuransa olevan ohi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Japanin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Wataru Endo, 33, oli nimetty maansa MM-kisamiehistöön, vaikka Liverpoolin keskikenttäpelaaja oli kärsinyt helmikuun lopusta lähtien leikkaushoitoa vaatineesta jalkavammasta.
Endo pelasi 31. toukokuuta Japanin riveissä vain puolikkaan MM-kisoihin valmistavasta maaottelusta Islantia vastaan. Hänet vaihdettiin kentältä ikävien tuntemusten vuoksi.