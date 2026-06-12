– Joten vain uskomme, rukoilemme ja odotamme, hän totesi.

Odottaminen on ohi. Kolme päivää ennen kuin Japanin MM-turnausurakka käynnistyy sunnuntaina ottelulla Alankomaita vastaan selvisi, että Endo jää kisoista sivuun. Kapteeni ei ehtinyt toipua riittävään terään.

– Ennen kaikkea olen kuitenkin ylpeä siitä, miten olemme kasvaneet yhdessä Qatarin MM-kisojen (2022) jälkeen, mies kuvaili.