Suomi uudistaa vaaratiedottamista. Viron ja Liettuan sisäministerit kertovat MTV Uutisille, mikä niin sanottua solulähettämistä hyödyntävässä järjestelmässä toimii.

Venäjältä Suomen maaperälle eksyneet ukrainalaisdroonit ovat herättäneet keskustelua kansalaisten varoittamisesta ja nykyisen vaaratiedottamisjärjestelmän puutteista.

Moni Euroopan maa varoittaa vaaratilanteista rajatulla alueella sijaitseviin kännyköihin niin kutsutulla EU-Alert-järjestelmällä. Nyt myös Suomi kehittää vaaratiedotejärjestelmäänsä, joka perustuu samankaltaiseen teknologiaan.

Sisäministeriö kertoi jo viime vuoden alussa kehittävänsä monikanavaista vaaratiedotejärjestelmää, jolla saataisiin käyttöön automaattiset vaaratiedotteet kansalaisten puhelimiin ja alueelliset televisiovaroitukset. Tänä keväänä varmistui, että uusi järjestelmä saadaan käyttöön viimeistään ensi vuoden aikana.

Nykyisin vaaratiedottamisjärjestelmä perustuu analogiseen radioon ja digitaaliseen televisioon siten, että vaaratiedote annetaan aina radiossa sekä lisäksi televisiossa, jos vaaratiedotteen antava viranomainen niin päättää.

Nyt kehitteillä oleva järjestelmä perustuu niin sanottuun solulähetykseen (cell broadcast), joka noudattaa sisäministeriön mukaan EU-Alert-konseptia siten kuin se on kansallisesti tarkoituksenmukaista.

Järjestelmässä viestin kohteeksi valitaan tietyt puhelinverkon tukiasemat, jotka toimittavat viestin edelleen kaikkiin kuuluvuusalueellaan oleviin puhelimiin. Toisin kuin perinteisessä tekstiviestissä, viestiä ei osoiteta puhelinnumeroille, joten viestitys ei ruuhkauta verkkoa vastaavalla tavalla kuin massatekstiviestijakelu.

Sisäministeri kehottaa lataamaan 112-sovelluksen

Solujakelu on käytössä tai rakenteilla yli 20:ssa Euroopan maassa. Suomeen toteutettava järjestelmä ei vaadi käyttäjältä muita toimenpiteitä kuin solulähetyksen vastaanoton aktivoinnin. Toiminto on nykyään useimmissa puhelinmalleissa oletusarvoisesti aktivoituna.

– Totta kai meidänkin täytyy kehittää näitä uusia teknologioita ja meillä ollaan ottamassa käyttöön vastaavan tyyppinen ilmahälytysvaroitusjärjestelmä, joka tulee 112-sovellukseen, joka muuten kannattaisi nyt kaikkien jo ladata puhelimiinsa, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo MTV Uutisille.

– Sen lisäksi tekeillä on jo nyt [cell] broadcast-järjestelmä, joka on monessa muussakin EU-maassa käytössä, Rantanen jatkaa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kehottaa lataamaan 112 Suomi -sovelluksen.

Sisäministeriö on laatinut turvallisuusviranomaisten kanssa droonihavaintojen varalle ohjeet, jotka on lisätty 112 Suomi -sovellukseen. Sovelluksella on jo yli 2 miljoonaa käyttäjää. Ohjeissa opastetaan, miten pitää toimia, jos saa vaaratiedotteen drooneista, löytää pudonneen droonin tai havaitsee droonin ilmassa.

Ilmasta uhkaavasta vaarasta varoitetaan tarpeen mukaan vaaratiedotteella. Ne välitetään sovellukseen puhelimen sijaintitiedon perusteella.

Hälytys voidaan antaa yksittäiselle kadullekin

Monen muun Euroopan maan mukaisesti EU-Alert on käytössä Liettuassa. Järjestelmä lähettää vaaraviestin kaikkiin tietyllä alueella oleviin kännyköihin, vaikka puhelin olisi hiljennetty.

Liettuan sisäministeri Vladislav Kondratovičin mukaan järjestelmä toimii hyvin pienestikin rajatuille alueille, mikä tarkoittaa, ettei tarvitse lietsoa laajempaa paniikkia.

– Voimme tiedottaa vaaroista kylille tai yksittäisille kaduille. Tämä on erittäin tärkeää, sillä se ei lisää paniikkia koko alueella, vaan tiedottamme konkreettisesti niille kansalaisille, jotka tietoa tarvitsevat, Kondratovič kertoo MTV Uutisille.

Liettuan sisäministeri Vladislav Kondratovič kertoo, että vaaratiedotteita voidaan antaa pienelle alueelle, jotta ei tarvitse lietsoa laajaa paniikkia.

Kondratovič huomauttaa, että välillä tiedottamiseen on vain vähän aikaa, kun esimerkiksi Liettuan pääkaupunki Vilna sijaitsee vain noin 30 kilometrin päässä Valko-Venäjän rajalta. Liettuan ilmatilaan lensi sen itärajan yli viime vuonna parisataa droonia ja noin 600 ilmapalloa, joiden kyydissä maahan kuljetettiin esimerkiksi tupakkatuotteita.

– Meidän on tehtävä yhteistyötä kaikilla tasoilla, niin armeijan, pelastuspalvelun kuin kuntien kanssa, jotta saamme tiedot välitettyä kaikille kansalaisillemme, Kondratovič sanoo.

Kondratovičin mukaan myös Liettuassa käytettävää järjestelmää kehitetään myös parhaillaan.

Virossa ohjataan neuvontapuhelimeen, jotta hätänumero ei kaadu

Viime kuussa Virossa varoitettiin drooniuhasta tekstiviestitse keskellä yötä.

Mahdollinen uusi ilmauhka Etelä-Virossa. Suojautukaa, jos näette droonin. Olkaa valppaina. Lisätietoja kriis.ee ja 1247, tekstiviestissä sanottiin.

1247 on Viron valtion neuvontapuhelin. Viron sisäministerin Igor Taron mukaan se, että kansalaisia tiedotetaan ja ohjataan soittamaan oikeaan puhelinnumeroon hätänumeron 112 sijasta auttaa siinä, ettei hätänumeroa ruuhkauteta ja kaadeta.

– Kun hälytys tulee ja ihmisillä on kysyttävää, heidän ei tarvitse ylikuormittaa yleistä hätänumeroa, jotta se ei kaadu vaan toimii yhä todellisten hätätilanteiden varalta, Taro kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Viron sisäministeri Igor Taron mukaan vaaratiedottamisen tulee tapahtua monilla alustoilla.

Taron mukaan järjestelmää kehitetään myös Virossa, jotta varoitukset tavoittaisivat mahdollisimman monia. Ihmisiä on varoitettava niin vaaramerkeillä, televisioviesteillä kuin tekstiviesteillä.

– Järjestelmän on oltava monikerroksinen, jotta tavoittaa kaikki käyttäjät riippumatta siitä, mitä teknologiaa he käyttävät, Taro sanoo.