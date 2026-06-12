Kuulutko heihin? Valtaosa ihmisistä liikkuu mystisesti tiettyyn suuntaan – kukaan ei tiedä miksi

Kuulutko heihin? Valtaosa ihmisistä liikkuu mystisesti tiettyyn suuntaan – kukaan ei tiedä miksi

Tilanne oli sama riippumatta siitä, olivatko koehenkilöt oikea- tai vasenkätisiä/-jalkaisia tai oliko heidän silmistään toinen dominoiva. Myöskään sukupuolella ei ollut vaikutusta asiaan.