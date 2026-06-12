Tutkijat ovat tehneet mielenkiintoisen havainnon ihmisen liikkumisesta.
Kuvittele, että olet jossakin isossa tilassa, kuten museossa tai marketissa. Sinua pyydetään lähtemään liikkeelle. Jostain syystä on selvästi todennäköisempää, että lähdet kiertämään tilaa vastapäivään.
Tutkimusten mukaan ihmisillä on kuljeskellessaan luontainen taipumus kääntyä kulkusuunnassaan vasemmalle ja ryhtyä etenemään hiljalleen vastapäivään.
Espanjalaisen Navarran yliopiston tutkija, tohtori Iñaki Echeverría Huarte toteaa ihmisten lähtevän liikkumaan vastapäivään myös täysin tyhjässä huonetilassa.
Havainto tuli ilmi sattumalta
Tutkimuksesta uutisoiva The Guardian kertoo, että havainto ihmisten mystisestä käyttäytymisestä tuli esille sattumalta.
Koronapandemian aikana tutkijat tekivät kokeita selvittääkseen, kuinka monta ihmistä voi oleskella samassa tilassa turvavälin säilyttäen. Videomateriaalia tarkastellessaan tutkijat huomasivat, että ylivoimainen enemmistö ihmisistä liikkuu vastapäivään.
Lue myös: Yleinen tapa lisää jo pienissäkin määrin useiden syöpien riskiä
Havainnosta käynnistyi täysin uusi tutkimus. Testi toisensa jälkeen osoitti, että valtaosa ihmisistä pyrkii luontaisesti liikkumaan vastapäivään. Tutkimusta tehtiin myös Japanissa. Sielläkin havaittiin, että ihmiset ajautuvat kulkemaan vastapäivään.