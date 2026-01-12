Suomalaisyritys Iceyen satelliitit kykenevät kuvaamaan ja valvomaan kohteita kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa.
Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys Iceye toimittaa Ruotsin puolustusvoimille useita SAR-tutkasatelliitteja ja niiden oheisjärjestelmiä.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Ruotsi vahvistaa hankinnalla avaruudesta tapahtuvaa tiedustelua ja valvontaa koko Pohjolan alueella.
– Tämä Ruotsin tuore sopimus on merkittävä askel kohti suvereenia pohjoismaista avaruusvalvontakyvykkyyttä. Myös Suomen puolustus ja koko Pohjolan turvallisuus vahvistuvat, Häkkänen sanoo tiedotteessa.
Iceyen satelliitit kykenevät kuvaamaan ja valvomaan kohteita kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Suomen puolustusvoimat teki vastaavan hankinnan Iceyelta syyskuussa.