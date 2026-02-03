Puolustusvoimat kertoi maamiinastrategiastaan.

Suomi teki viime kesänä päätöksen irtautua Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta, ja irtisanominen astui voimaan tammikuussa.

MTV Uutiset on tällä hetkellä Kainuun prikaatissa, jossa Puolustusvoimat kertoo, millaisia toimenpiteitä jalkaväkimiinojen hankkimiseksi on tehty ja miten koulutus on käynnistynyt.

Lisäksi Puolustusvoimat esittelee maamiinojen käyttöä ja kertovat, millaisia suunnitelmia niiden varalle on.

– Jalkaväkimiinat ovat Puolustusvoimille yksi lisä järjestelmäämme aikana, jolloin puolustuskyvyn vahvistaminen on erityisen tärkeää, kertoo pioneeritarkastaja eversti Riku Mikkonen Maavoimien esikunnasta.

Myös presidentti Alexander Stubb kommentoi kesällä, että Suomi toimii miinojen kanssa vastuullisesti eikä niitä käytetä rauhan aikana.

– Miinat säilytetään varastoissa. Miinat ovat Suomelle puolustuksellisia aseita. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein päämäärä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi, Stubb sanoi heinäkuussa.

Katso suora lähetys Kainuun prikaatista noin kello 13.00.