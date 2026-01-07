



Suomalaisfirma lupaa: Itärajan päivittäinen satelliittivalvonta onnistuisi jo parin vuoden päästä 1:50 Uusi satelliittiteknologia tarjoaa mahdollisuuksia rajavalvonnan tehostamiseen. Julkaistu 07.01.2026 19:35 Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Uusi satelliittiteknologia tarjoaa mahdollisuuksia rajavalvonnan tehostamiseen. Satelliitteja valmistavan Kuva Spacen mukaan heidän satelliiteillaan Suomen itärajaa voitaisiin valvoa nykyistä tehokkaammin ja halvemmalla. Rajavartiosto on kiinnostunut uusista teknologioista ja ottaa niitä käyttöön, jos ne katsotaan hyödyllisiksi. Kuva Spacen satelliittitehtaassa Espoossa rakennetaan testimallia ensi vuoden lopulla avaruuteen lähetettävästä satelliitista. Yhtiön mukaan sen valmistamilla satelliiteilla Suomen itärajaa pystyttäisiin valvomaan entistä tarkemmin. – Meidän järjestelmä mittaa laajempia alueita kuin muut satelliittijärjestelmät. Sieltä nähdään asioita, mitä muut ei näe ja laajemmilta alueilta. Se tuo semmoista tietynlaista strategista, päivittäistä informaatiota siihen, että onko esimerkiksi ajoneuvoja tai onko esimerkiksi ihmisiä ja liikutetaanko niitä johonkin, selittää Kuva Spacen toimitusjohtaja Jarkko Antila.

Satelliittien rakentamisessa on monta työvaihetta. Ohjelmistoa testaamassa Janne Kuhno, Kuva Spacen pääinsinööri ja perustajaosakas. MTV

Satelliittiteknologia kiinnostaa Rajavartiolaitosta

Rajavartiolaitoksella seurataan satelliittiteknologian kehitystä.

– Me Rajavartiolaitoksessa seuraamme tätä kehitystä erittäin tarkkaan ja innokkaasti ja otetaan sitten näitä kyvykkyyksiä meidän käyttöön, mikäli siitä on hyötyä meidän tehtävien, rajaturvallisuuden ja meriturvallisuuden, ylläpitämiseksi, toteaa rajaturvallisuusasiantuntija Kari Kettunen Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

Rajaa valvotaan monin eri keinoin. Perinteisen valvonnan lisäksi käytetään erilaisia teknisiä järjestelmiä kuten satelliitteja.

– Satelliitit ovat tärkeitä. Rajavartiolaitos on hyödyntänyt jo useamman vuoden ajan Euroopan Unionin tarjoamia satelliittipalveluja ja tarvittaessa myös kaupallisia palveluja. Valvomme niillä rajaturvallisuuden ylläpitämistä itärajalla ja meriturvallisuutta Itämerellä. Satelliitteja hyödynnetään myös ympäristövahinkojen kuten öljyvuotojen paljastamiseen ja torjumiseen, listaa Kettunen.

Kuva Spacen satelliitin ottama kuva Kauniaisista.Kuva Space

Nykyistä halvempaa satelliittivalvontaa

Uusin valvontakeino on esteaita.

– Me uskomme, että sillä on iso merkitys rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Erityisesti se antaa meille mahdollisuuden suunnata meidän resursseja oikeaan aikaan ja paikkaan oikealla hetkellä. Arvioimme myös, että sillä on iso ennalta ehkäisevä vaikutus. Suomeen mahdollisesti laittomasti pyrkivät ihminen ei lähde yrittämään ollenkaan, koska siellä on aita vastassa, uskoo Kettunen.

Kuva Spacen mukaan heidän satelliittinsa tulisivat halvemmiksi kuin nyt käytössä olevat satelliitit.

– Jos esimerkiksi joku ostaisi nykyisiltä kaupallisilta toimijoilta vastaavan määrän ihan satelliittikuvia, mitä me pystymme monitoroimaan, niin se hintaero on ehkä jopa noin 50-kertainen meidän järjestelmään, laskee Antila.

Kuva Spacen puhdastilassa kalibroidaan lyhytaaltoinfrapunakameraa.MTV

Tavoitteena 100 satelliittia

Tällä hetkellä Kuva Spacella on avaruudessa kaksi satelliittia. Parin vuoden päästä niitä pitäisi olla jo kahdeksan.

– Sillä määrällä voidaan jo päivittäin valvoa tätä itärajaa sekä rajalta että muutama sata kilometriä siitä itään päin. Me tähdätään lähes sataan satelliittiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Se antaa meille kaksi, kolme kertaa päivässä dataa joka puolelta maapalloa, ei pelkästään täältä paikallisesti, vaan kaikkialta, ennakoi Antila.

Rajavartiolaitos ei kerro, minkä yritysten kanssa se tekee yhteistyötä.

– Kyllä me mielenkiinnolla seuraamme ja näemme ison arvon myös sille, että Suomesta löytyy sellaista tekniikkaa, jota voi hyödyntää meidän tehtävien toteuttamisessa, lausuu Kettunen.

Kuva Spacen satelliiteilla on muutakin käyttöä kuin rajojejen valvonta. Satelliittien hyperspektriteknologialla pystytään tunnistamaan esimerkiksi kasvillisuutta, tarkkailemaan vesien laatua ja havainnoimaan metaanipäästöjä.

Päivi Mäki-Petäjä MTV Uutiset Päivi Mäki-Petäjä työskentelee MTV Uutisissa toimittajana. Hän tekee juttuja sekä tv-uutisiin että MTV Uutisten nettisivuille. Hänen erikoisalansa ovat luonto-, ympäristö- , ilmasto- ja tiedeaiheet. Hän ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä erityisesti edellä mainituista aihepiireistä. Vinkkejä voi lähettää sähköpostiin paivi.maki-petaja@mtv.fi