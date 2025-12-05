Ainakin toistaiseksi ilmiö on viettänyt hiljaiseloa, mutta lähiviikkoina saattaa tapahtua jotain.

Aurinkoon on muodostunut valtava auringonpilkkumuodostelma, joka on parhaillaan kohdistunut suoraan kohti Maata.

Tiedesivusto Live Science uutisoi, että AR 4294-4296 auringonpilkkumuodostelma on kooltaan kutakuinkin saman suuruinen kuin vuonna 1859 Auringossa havaittu pilkkumuodostelma. Kyseinen ilmiö synnytti tunnetun historian suurimman aurinkomyrskyn eli niin sanotun Carringtonin tapauksen.

Myrsky iski tuolloiseen lennätinverkkoon ja aiheutti vahinkoja ja kipinöintiä. Myrsky iskeytyi maan magneettikenttään synnyttäen revontulia Kuuban leveyspiireille asti. Carringtonin tapauksen kaltainen myrsky voisi nykyisin lamauttaa elektroniikasta, GPS-järjestelmistä ja tietoliikenteestä riippuvaisen yhteiskunnan polvilleen.

Ainakin toistaiseksi AR 4294-4296 on kuitenkin viettänyt hiljaiseloa. Live Science kirjoittaa, että lähiviikkoina revontulet ovat mahdollisia ja pieniä teknologisia häiriöitä saattaa esiintyä, mutta Carringtonin tapauksen kaltaisen, supervoimakkaan aurinkomyrskyn syntyminen vaikuttaa tällä hetkellä epätodennäköiseltä.