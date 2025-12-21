Jääkiekkomaalivahti Kevin Lankisen kaudella 2020–21 alkanut NHL-ura on sujunut vaihtelevasti, mutta ainakin yhdessä asiassa hän on ollut kuluvan vuosikymmenen parhaimmistoa taalajäillä. Lankinen on varsinainen rankkarispesialisti ja on kunnostautunut voittolaukauskilpailuissa.

Vancouver Canucksia edustava Lankinen tylsytti sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Boston Bruinsin yritykset, kun Vancouver nujersi vastustajansa 5–4. Liam Öhgren upotti ratkaisevan maalin.

NHL:n suomenkielisten verkkosivujen mukaan Lankinen on saanut NHL-urallaan torjuttavaksi 51 yritystä voittolaukauskilpailuissa. Vastustaja on onnistunut maalinteossa vain kuudesti. Suomalaismaalivahti on torjunut 14 yritystä putkeen, mikä on kovaa valuuttaa NHL-jäillä.

– Mielettömiä lukemia. Hän pelaa kurinalaisesti ja on mukana jokaisessa vastustajan yrityksessä. Hän on todellinen ammattilainen ja aina ajan tasalla. Hienoa nähdä hänen menestyvän, Vancouverin päävalmentaja ja kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Adam Foote sanoi.

Lankinen urakoi kiitettävästi myös varsinaisella peliajalla, vaikka Boston yllätti hänet neljästi. Lankiselle kertyi 38 torjuntaa.

– Olisimme voineet ehkä ratkaista aikaisemminkin, mutta olen iloinen siitä, että Liam (Öhgren) ratkaisi, ja itse pystyin torjumaan muutaman kerran, Lankinen summasi.

Kultaleijona

Lukumiehenä tunnettu Lankinen nousi Suomessa liigatähdeksi HIFK:ssa viime vuosikymmenen puolivälissä ja lähti Pohjois-Amerikkaan vuonna 2018.