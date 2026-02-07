Luotisuojattujen ovien ja ikkunoiden kysyntä on kasvanut viime vuosina. Perinteisten sotilas- ja turvallisuusviranomaisten lisäksi lisäsuojasta ovat kiinnostuneet muun muassa sairaalat.

Ovien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden suojauksia testaava Eurofins Expert Services alkoi toissa vuonna tehdä myös luodinsuojaukseen keskittyviä testejä. MTV Uutiset oli paikalla, kun yhtiö testasi ovissa ja ikkunakarmeissa käytettävän panssarilevyn kestävyyttä ampumaradalla Helsingin Konalassa.

– Ensimmäisestä yhteydenotosta kuluu nopeimmillaan muutama viikko, että päästään tilanteeseen, jossa tuote on testattu ja verifikaatti kirjoitettu. Jos asiakas on epävarma siitä mitä haluaa, voi prosessi viedä pisimmillään pari kuukautta, sanoo Eurofinsin luodinsuojatestauksen asiantuntija Antti Posio.

– Luodinsuojaus on tullut mukaan normaalien murtotestaustemme rinnalle. Siihen perustuen voidaan sanoa, että kysyntä on kasvanut ja tiedusteluja tulee asiakkailta koko ajan lisää, kertoo puolestaan liiketoimintayksikön päällikkö Iiro Heinonen.

Luotisuojaus kiinnostaa uusia ryhmiä

Myös Hammerglass Finlandin yrittäjä Anton Salmi kertoo, että kysyntä luodinsuojalaseille on kasvanut viime vuosina. Tällä hetkellä yli kolmasosa hänen yrityksensä tarjouksista niin euro- kuin kappalemäärissä mitattuna liittyy luodinsuojattuihin laseihin.

Salmen mukaan luotisuojattuja laseja kyselevät nykyään myös muut kuin puolustusteollisuus tai turvallisuusviranomaiset.

– Uutuutena voisi mainita sairaalat, jossa on selkeää kasvua. Varsinkin tällaiset vastaanottotiskit, joihin ennen riitti jonkinlainen karkaistu turvalasi, niin nyt kysytään luodinsuojalaseja. Myös psykiatrian ala on noussut. Aiemmin puhuttiin lähinnä vankiloista, poliisista ja sotilaskäytöstä, Salmi sanoo.

Salmen mukaan vaatimukset ovat tiukentuneet myös vartiointiliikkeiden käyttämien valvomoiden osalta, mikä myös lisää luodinsuojalasien kysyntää.

Miksi sitten ikkunat, ovet ja muut rakennuksen osat halutaan suojata entistä järeämmin? Monissa vastauksissa toistuu Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen Ukrainan sodan myötä. Anton Salmi mainitsee myös yhteiskunnan ilmapiirin kiristymisen.

– Yhteiskuntarauha ei ole ihan samalla tasolla millä se oli vielä 15 tai 25 vuotta sitten. Turvallisuusajattelu ylipäätään on laajentunut ja yksilöiden turvaamisen tarve on huomattu. Henkilöturvallisuutta otetaan enemmän huomioon.

"Nyt on meidän kulta-aika toimia"

Luodinsuojalaseihin erikoistuneen Kimmelux -yrityksen Kristian Niinimäki kertoo yhtiön myynnin kasvaneen kymmeniä prosentteja muutaman viime vuoden aikana. Kasvua selittää pitkälti yrityksen asiakaskunta, joka painottuu puolustusteollisuuden ajoneuvoihin. Esimerkiksi Patrian kanssa yhteistyö on jatkunut vuosikaudet.

Muukin tuotekehitys tuottaa hedelmää tällä hetkellä. Olemme alan parhaita ja nyt on meidän kulta-aikamme toimia, hän kehaisee.

Uutena asiakasryhmänä hän mainitsee uskonnolliset yhteisöt. Suojalaseja yhtiö toimittaa myös julkisiin rakennuksiin, joiden suojaamisessa vaatimukset kiristyvät. Niinimäen mukaan suojaustasot ovat ylipäätään nousussa koko Euroopassa uhkatasojen nousun myötä.

Myös Iiro Heinonen sanoo, että turvallisuustilanne vaikuttaa luotisuojattujen tuotteiden kysyntään, mutta muitakin syitä on.

– Uusien tuotteiden valmistuksessa perusvaatimukset eivät välttämättä edellyttäisi luotisuojausta, mutta sillä voidaan yrittää erottua kilpailijoista. Siksi se saatetaan ottaa sinne mukaan, Heinonen toteaa.

Hinta hillitsee siviilien kyselyjä

Kysynnän kasvusta huolimatta luodinsuojalasit ovat edelleen varsin marginaalinen tuote. Tavalliset mattimeikäläiset eivät niitä juuri kysele.

Anton Salmen mukaan hän muistaa parin siviilihenkilön tiedustelleen luodinkestäviä laseja, mutta mielenkiinto oli lopahtanut, kun he kuulivat hintalapun. Luotisuojatut lasit voivat maksaa moninkertaisesti enemmän tavalliseen lasiin verrattuna.

– Jos lähdet sellaisia laseja hankkimaan, olet todennäköisesti oligarkki, it-miljonääri tai sitten sinulla on naapurin kanssa erittäin isoja ongelmia, Salmi naurahtaa.