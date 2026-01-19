Jääkiekon NHL:ssä suomalaispelaajia vilisevä Dallas Stars kärsi jo kolmannen tappionsa putkeen, kun vierailulla ollut Tampa Bay Lightning tarjoili texasilaisisännille 1–4-tappion.

Ottelu pelattiin Suomen aikaa myöhään sunnuntaina. Dallasin paidoissa jäällä nähtiin Miro Heiskanen, Roope Hintz, Esa Lindell ja Mikko Rantanen, jotka jäivät kaikki pisteittä.

Dallasin ainoan maalin teki Oskar Bäck ottelun ensimmäisessä erässä. Syöttöpisteet tästä saivat ruotsalaismaanmies Nils Lundkvist sekä kanadalainen joukkuetoveri Mavrik Bourque.

Dallasin menestys on ollut heikonlaista joulusta lähtien. Jouluaattona Detroit Red Wingsiä vastaan pelatusta ottelusta alkoi kuuden ottelun pituinen tappioputki, ja ainoina valopilkkuina ennen uusinta tappiokimaraa nähtiin voitot Washington Capitalsia ja Los Angeles Kingsiä vastaan aiemmin tässä kuussa.

Viime viikkojen vastoinkäymisistä huolimatta Dallas pitää edelleen NHL:n läntisen konferenssin kakkossijaa hallussaan 63 pisteellä 49 pelatusta ottelusta. Kärjessä on Colorado Avalanche 74 pisteellä.