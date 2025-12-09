SHL:ssä pelaavan Luulajan suomalaistähti Anton Levtchi on toistaiseksi sivussa joukkueen peli- ja harjoitusvahvuudesta.

Luulaja huomasi yksissä harjoituksissa, ettei Levtchin kohdalla ole kaikki kohdallaan. Nyt suomalainen on vedetty varatoimenpiteenä sivuun kaukalosta kokonaan.

– Hänen sykkeensä oli korkeampi kuin sen olisi pitänyt. Hän on kokenut olonsa heikoksi jo useita viikkoja, mutta on jatkanut puurtamista. Ensin luulimme, että kyse on jostain infektiosta, Luulajan fysiikkavalmentaja Mattias Waaranperä kertoo NSD-lehdelle.

Levtchi on käynyt useissa eri tutkimuksissa, mutta toistaiseksi korkean sykkeen syyt eivät ole vielä selvinneet. Sen takia Levtchi ei toistaiseksi saa harjoitella lainkaan.

– Emme tiedä, mistä se johtuu. Toivottavasti ottamamme testit antavat meille vastauksia, jotta saamme hänelle tarvittavaa apua.

Hiljattain 30 vuotta täyttänyt suomalaistaituri on aloittanut kautensa vaisusti. Viime kaudella lähes piste per peli tahdilla pelannut Levtchi on tehnyt tänä syksynä vain viisi (1+4) tehopistettä 24 ottelussa.