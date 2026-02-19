Ruotsin ykköspuolustaja Victor Hedman seurasi olympiajääkiekkoturnauksen puolivälierätappion Yhdysvaltoja vastaan täydessä pelivarustuksessa vaihtopenkillä. Hedman sai alkuverryttelyn lopussa alaraajavamman eikä pelannut sekuntiakaan.

Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam kertoi saaneensa tiedon Hedmanin jäämisestä pois noin kymmenen minuuttia ennen ottelun alkua.

– Hän venäytti jotain alkuverryttelyn lopulla. Minulla oli kaksi tai kolme minuuttia siihen, että siirryn pukuhuoneeseen puhumaan viimeisen kerran pelaajille ennen alkua, kun sain tiedon, että Hedman on ulkona. Hän halusi pysyä pelivarusteissa ja olla joukkueen mukana, Hallam kertasi NHL:n nettisivuilla.

Hallam nosti Hampus Lindholmin avausviisikkonsa puolustajaksi ja päätti jättää Hedmanin kokoonpanoon, vaikka olisi voinut vielä vaihtaa hänet Rasmus Anderssoniin.

– Meillä oli noin viisi sekuntia aikaa miettiä sitä ja sanoimme, että pidetään numero 77 ryhmässä, Hallam kertoi.

Hedman oli kyynärpääleikkauksessa 11. joulukuuta ja ehti pelata vain kolme NHL:n runkosarjaottelua ennen olympialaisia.

– Se oli sydäntäsärkevää. Tiesimme, ettei hän olisi ollut missään muualla mieluummin kuin jäällä taistelemassa meidän kanssamme. Minuun sattui hänen puolestaan, kun hän joutui jäämään pois. Tiedän, miten kauan hän on tehnyt työtä tämän eteen ja miten paljon hän oli odottanut tätä, hyökkääjä Gabriel Landeskog sanoi.