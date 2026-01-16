Ruotsalaisen jalkapalloilun suurseuroihin kuuluva AIK palkkasi Suomessa pitkään vaikuttaneen Jose Riveiron uudeksi päävalmentajakseen.

AIK kertoi perjantaina tehneensä Riveiron kanssa vuoden 2028 loppuun ulottuvan sopimuksen. Tammikuussa AIK:n urheilupuolesta vastaavana rekrytointijohtajana aloittanut Miika Takkula pääsi heti vaikuttamaan seuran päävalmentajavalintaan.

Takkula työskenteli aiemmin Ilveksen ja HJK:n urheilupomona.

– Josen ymmärrys modernista jalkapallosta ja sen kehittämisestä, myös pelaajien kehittämisestä, on todella korkealla tasolla. Lisäksi hänen persoonallisuutensa ja arvonsa sopivat hyvin seuraan, Takkula perusteli AIK:n tiedotteessa.

Espanjalainen Riveiro, 50, työskenteli viime vuonna menestyksekkään egyptiläisseuran al-Ahlin päävalmentajana, mutta hän sai tehtävästä nopeasti potkut. Vuosina 2022–2025 hän valmensi eteläafrikkalaista Orlando Piratesia.

Riveiro toimi Suomen liigassa Interin päävalmentajana 2019–2021. Sitä ennen hän työskenteli HJK:ssa apuvalmentajana.