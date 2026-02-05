Petteri Forsellin ura jatkuu jalkapallon Ykkösliigaan pudonneessa KTP:ssa vuoden 2027 loppuun asti.
35-vuotias Forsell on siis tulevilla kausilla mukana seuran pitkäjänteisessä projektissa, jossa seura tavoittelee paluuta Veikkausliigaan.
Forsell on nauttinut olostaan Kotkassa. Hänen rooliaan KTP:ssa pidetään keskeisenä joukkueen pelillisessä rakentamisessa sekä johtajuudessa kentällä ja sen ulkopuolella.
– Meillä on ollut alusta asti selvää, että halutaan rakentaa tätä jengiä Petterin ympärille. Hän on iso palanen meidän kokonaisuuttamme, ja se näkyy ihan päivittäisessä tekemisessä, urheilutoimenjohtaja Niko Ikävalko sanoo.
– Loistava homma meidän kannaltamme, että Petteri jää. Tiedän, että hänellä olisi ollut haluja pelata korkeammalla, mutta uskon, että halutessaan hän on ensi kaudella sarjan paras ja seuratuin pelaaja, Ikävalko uskoo.
KTP:ssa Forsell on tehnyt kolme maalia 26 otteluun. Kotkalaiset putosivat viime kauden päätteeksi Veikkausliigasta TPS:n vietyä kaksiosaisen karsinnan.
KTP:n kausi alkaa Ykkösliigacupilla, jossa se taistelee JäPS:iä vastaan Tolsa-areenalla lauantaina 7.2.
Kirjoittaja on MTV:n urheilutoimituksen TET-harjoittelija.