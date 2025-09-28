Ukraina on reagoinut voimakkaasti Kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) lauantaiseen päätökseen kumota Venäjän ja Valko-Venäjän kilpailukiellot ensi vuoden Milanon-Cortinan paralympialaisten alla.

Venäjä ja sen liittolainen Valko-Venäjä asetettiin pannaan IPC:n toimesta Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Samanlaisia toimia toteuttivat myös muut urheilujärjestöt, kuten Kansainvälinen olympiakomitea ja jalkapallon kattojärjestö Fifa.

IPC:n yleiskokouksessa pidetyssä äänestyksessä muun muassa Suomi antoi äänensä kilpailukieltojen ylläpitämiselle, mutta enemmistö kannatti kaikkien rajoitusten poistamista.

Päätös on herättänyt Ukrainassa huolta siitä, että kansainvälinen paheksunta Venäjän hyökkäystä kohtaan on laantunut, ja että Venäjä ja Valko-Venäjä saatetaan kutsua pian takaisin muihin urheilujärjestöihin.

Ukrainan ulkoministeriö otti terävästi kantaa päätökseen, joka avaa alustavasti Venäjälle ja Valko-Venäjälle mahdollisuuden kilpailla urheilutapahtumissa taas omien lippujensa alla.

– Ukraina pitää kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) yleiskokouksessa Soulissa tehtyä päätöstä häpeällisenä, koska se päätti olla jatkamatta Valko-Venäjän ja Venäjän federaation kansallisten paralympiakomiteoiden osittaista kilpailukieltoa, lausunnossa kerrotaan.

Ukrainan ulkoministeriö vetoaa lausunnossaan paralympialaisten järjestäjämaa Italian ohella kaikkiin urheilumaailman tahoihin, jotka haluavat yhä pitää Venäjän ja Valko-Venäjän liput poissa näkyvistä. Lajiliitot voivat vielä päättää omalla kohdallaan, miten ne toimivat Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden suhteen.

– Kehotamme koko urheilumaailmaa – valtioita, urheilujärjestöjä, kaikkia urheilijoita ja valmentajia, jotka eivät ole menettäneet moraalista kompassiaan – tuomitsemaan tämän häpeällisen päätöksen ja vaatimaan sen peruuttamista.

– Vetoamme Italiaan, jotta se varmistaa, että venäläiset liput – joiden alla ukrainalaisia tapetaan tänäkin päivänä – eivät näy kilpailujen aikana.

Myös Ukrainan urheiluministeri Matvii Bidnyi muistutti, että sota on edelleen käynnissä.

– Kehotamme eurooppalaisia kumppaneitamme, jotka isännöivät tulevia talviparalympialaisia, estämään hyökkääjämaan lipun nostamisen vapaaseen ja demokraattiseen tilaan niin kauan kuin hyökkäyssota jatkuu, Bidnyi sanoi BBC:n mukaan.

Pariisin kesäolympialaisissa ja paralympialaisissa 2024 joillekin venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille annettiin lupa kilpailla, mutta vain "neutraaleina" urheilijoina, eli ilman lippuja tai kansallislauluja voittojen yhteydessä.