Venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei nähdä Milano-Cortinan paralympialaisissa, vaikka kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) perui viime kuussa maiden kilpailukielloon. Tapahtuneen taustalla on yksittäisten lajiliittojen päätökset.
Venäläisiä ja valkovenäläisiä ei tulla näkemään edes neutraaleina urheilijoina. Molemmat maat suljettiin ulos paralympialaisista Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Maat saivat kuitenkin osallistumisoikeutensa takaisin viime kuussa.
Tästä huolimatta lopullisen päätöksen tekevät kansainväliset lajiliitot, jotka määrittävät lajiensa karsinnan sekä urheilijoiden edustuskelpoisuuden. IPC:n puheenjohtaja Andrew Parsons totesi antamassaan lausunnossa, että he kunnioittavat lajiliittojen päätöksiä. IPC kertoi saaneensa jokaiselta lajiliitolta tiedon, että maiden urheilijat eivät voi karsia tuleviin paralympialaisiin.
Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS äänesti tiistaina, että se helpota maiden yksittäisten urheilijoiden osallistumista neutraaleina urheilijoina. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU vahvisti, että Venäjä ja Valko-Venäjä ovat edelleen suljettuina ulos heidän kilpailuistaan. Curlingin kattojärjestö jatkoi sulkua aina kauden 2024-2025 loppuun saakka.