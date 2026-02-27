Hiihtoliitto tiedotti perjantaina, että Milano-Cortinan talviolympialaisten pronssimitalistit Kerttu Niskanen ja Johanna Matintalo eivät kilpaile viikonloppuna maailmancupin kisoissa Ruotsin Falunissa.

Tiedotteessa kerrottiin, että Matintalon selkä ei ole vielä palautunut täyteen hiihtokuntoon. Matintalo haluaa tehdä täysipainoisia harjoituksia Lahdessa. Kerttu Niskasen poissaolon syytä ei kerrottu.

Kaksikko hiihti olympiapronssia naisten viestissä Vilma Ryytyn ja Jasmi Joensuun kanssa. Ryytty ja Joensuu ovat mukana Falunissa, jossa hiihdetään lauantaina sprintti ja sunnuntaina yhdistelmäkisa.