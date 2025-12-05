Suomen kaikkien aikojen lentopalloilijoihin lukeutuva Mikko Esko on tehnyt loppukauden mittaisen pelaajasopimuksen turkulaisen TUTO Volleyn kanssa.

47-vuotias passarilegenda päätti alun perin uransa VaLePan paidassa kevääseen 2024, mutta teki jo viime kaudella paluun kentille Slovenian pääsarjassa.

Tänä syksynä Esko pelasi joulukuuhun asti ulottuvalla sopimuksella Viron liigassa. Hän on pelannut urallaan myös Saksan, Belgian, Venäjän ja Turkin pääsarjoissa.

Sopimus TUTO Volleyn kanssa kattaa tämän kauden pelaajana ja mahdollistaa myös optiona laajemman toimenkuvan seurassa.

– Yhteydenotto TUTO Volleysta tuli sopivaan aikaan ja yhteisymmärrys löytyi nopeasti. Pelejä seuranneena huomasin nopeasti, että seuralla oli tarve uudistaa passariosastoa ja muutenkin joukkue kaipaa johtajuutta ja sen kautta uskoa osaamiseen, Esko kertoo TUTO:n tiedotteessa.

Suomen Lentopalloliitto ehti nimittää Eskon kesällä 2024 miesten maajoukkuemanageriksi, mutta pelaajauransa jatkumisen takia Esko jätti tehtävän vain kuukausia myöhemmin.

TUTO:n ykköspassarina kauteen lähtenyt puertoricolainen Sergio Carillo jatkaa toistaiseksi joukkueen vahvuudessa, mutta turkulaisseura on antanut hänelle mahdollisuuden etsiä uutta seuraa.

TUTO Volley on ottanut kauden kymmenestä ottelustaan vain yhden voiton. Seura on miesten Mestaruusliigassa viimeistä edellisenä. Viime keväänä TUTO saavutti historiansa ensimmäisen SM-mitalin sijoittumalla Mestaruusliigassa pronssille.