Suomalaisen Tuomas Sammelvuon valmentama Osaka Bluteon hävisi seurajoukkueiden MM-finaalin miesten lentopallossa.
Japanilaisjoukkue hävisi italialaiselle Perugialle 0–3 (20–25, 21–25, 27–29). Finaali pelattiin Brasilian Belemissä Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä. Seurajoukkueiden maailmanmestaruus oli Perugian kolmas.
Vaikka Osaka ottikin finaalissa takkiin, Sammelvuo teki suomalaista lentopallohistoriaa. Lentopalloliiton mukaan seurajoukkueiden MM-tittelistä on pelattu vuosina 1989–1992 sekä vuosittain vuodesta 2009. Tänä aikana yksikään suomalainen ei ole ollut mitaleilla – paitsi nyt, kun Sammelvuo pokkasi joukkueensa peräsimessä MM-hopeaa.
Sammelvuo valmentaa Osakaa ensimmäistä kauttaan.
MM-pronssia otti puolalainen Warta Zawiercie, joka voitti brasilialaisen Volei Renatan 3–0.