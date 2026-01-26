Lentopallon suomalainen huippuvalmentaja Tommi Tiilikainen on irtisanoutunut puolalaisen PGE Projekt Varsovan päävalmentajan paikalta.

Seura tiedotti maanantaiaamuna, että ratkaisu valmennussuhteen päättämisestä tuli Tiilikaisen puolelta. Projekt Varsova ei potkuja suunnitellut, vaikka sarjakakkosella on alla kaksi peräkkäistä tappiota.

– Olen päättänyt, että tällä hetkellä paras ratkaisu molemmille osapuolille on lopettaa yhteistyömme. Uskon, että joukkue tarvitsee nyt uutta pontta saavuttaakseen tämän kauden tavoitteensa, Tiilikainen viestitti.

Varsova johti Puolan kovatasoista liigaa ennen tammikuun tappioita Rzeszowille ja häntäpään Barkomille. Joukkue sijoittui viime kaudella Mestarien liigassa viidenneksi ja Puolan liigassa kolmanneksi.

Ensimmäistä kauttaan Puolassa valmentanut Tiilikainen, 38, on maailmalla arvostettu lentopallovalmentaja. Hän on toiminut päävalmentajana myös Saksan, Japanin ja Etelä-Korean pääsarjoissa.