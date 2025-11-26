Urpo Sivulasta tuli keskiviikkona ensimmäinen lentopallon pääsarjatasolla Suomessa 8 000 pistettä tehnyt pelaaja.

Sivula rikkoi rajan heti ensimmäisellä pisteellään VaLePan paidassa AC Oulu Volleyta vastaan. Koossa on nyt 8 011 pistettä.

Sivula, 37, on pelannut Mestaruusliigassa 16 kauden aikana. Ensiesiintymisensä hän teki Pielaveden Sammon paidassa 1. lokakuuta 2006. Mestaruusliigassa Sivula on edustanut Sampon ja VaLePan lisäksi Raision Loimua, Akaa-Volleyta ja Kokkolan Tiikereitä. Lisäksi hän on pelannut 4,5 kautta ulkomailla Turkissa, Italiassa ja Saksassa.

Mestaruusliigassa on tehty pelaajatilastoja kaudesta 1995–96 alkaen, pois lukien kausi 1999–2000.