Albanian lentopalloliitto on asettanut brasilialaisen Nayara Ferreiran pelikieltoon, uutisoivat muun muassa Deutsche Welle ja Reuters . Syynä ovat kahden Albanian naisten liigan joukkueen esittämät epäilyt Ferreiran sukupuolesta.
Ferreira on pelannut Suomessa kahteen otteeseen ja voittanut SM-pronssia kolme vuotta sitten.
Albanian lentopalloliitto vaati lokakuun puolivälissä Ferreiraa sukupuolitestiin. Reutersin mukaan brasilialainen kieltäytyi testistä liiton valitsemassa laboratoriossa ja kävi sen sijaan testeissä itse valitsemassaan laboratoriossa.
– En käsitä, miksi olen joutunut tähän tilanteeseen. Minua pyydettiin sukupuolitestiiin. Olen pelannut seitsemässä maassa, mukaan lukien Saudi-Arabiassa, eikä tällaista kysymystä ole koskaan esitetty minulle, Ferreira sanoi Deutsche Wellen haastattelussa.
Ferreira pelasi Suomessa naisten Mestaruusliigassa kaudella 2018–2019 ja kaudella 2021–2022 Hämeenlinnan Lentopallokerhossa. Jälkimmäisellä kaudella Ferreira voitti Hämeenlinnan riveissä SM-pronssin.
Ferreira, 32, on 180-senttimetrinen yleispelaaja. Ferreira edustaa Albanian liigassa Dinamoa.