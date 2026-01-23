Suomen Jasmin Kähärä ja Jasmi Joensuu hiihtivät neljänneksi maailmancupin pariviestissä Sveitsin Gomsissa.

Naisten vapaan hiihtotavan pariviestin finaalista Gomsissa muotoutui kolmen joukkueen loppusuoramittelö. Coletta Rydzekin ankkuroima Saksa vei voiton puolen sekunnin erolla Norjan ykkösjoukkueeseen. Norjan kakkosnippu oli heti perässä kolmas.

Suomen Jasmi Joensuu taipui palkintokorokesijataistelusta viimeisen lenkin kuluessa mutta toi joukkueen vakaasti neljänneksi. Myös Jasmin Kähärän pariviestissä viemä Suomi jäi voittajatiimi Saksasta 5,75 sekuntia.

Saksan joukkueessa hiihti Rydzekin ohella Laura Gimmler. Norjan ykkösessä sivakoivat Astrid Öyre Slind ja Julie Bjervig Drivenes ja kakkosessa Karoline Grötting sekä Tiril Udnes Weng.

Suomen miehet kaukana

Miesten pariviesti oli Norjan ykkösjoukkueen Harald Östberg Amundsen – Einar Hedegart heiniä. Palkintokorokkeen täydensivät Italia ja Yhdysvallat.

Suomen miehet Lauri Vuorinen ja Joni Mäki sivakoivat läpi finaalin häntäsijoilla ja jäivät 15 joukkueen sakissa kehnosti 10:nneksi, lähes 32 sekuntia kärkeä hitaampina.

– Oli vähän hankalampi päivä meille tänään. Omalta osaltani ei ollut kyllä parasta kulkua. Tosi raskas rata, ja siinä hiihdettiin tosi kovaa koko ajan. Erot kasvoivat tosi suuriksi, emmekä olleet pelipaikoilla haastamassa kärkeä, Vuorinen sanoi Hiihtoliiton ääninauhalla ja lisäsi, ettei kaksikko ole missään tapauksessa tyytyväinen.

"Raskas kisa", tuumi myös Mäki.

– Itselläni oli ihan kohtalaisen oloinen kulku, mutta rohkeus puuttui toisella osuudella. Siinä jäimme turhan paljon keulalle. Siinä suli hyvät mahdollisuudet, hän ruoti.