Poliisin valtakunnallinen tietoverkkoavusteisiin rikoksiin erikoistunut tutkintayksikkö (TVA) on yhdessä Espoon poliisin kanssa selvittänyt petoskokonaisuuden, jossa on kuusi keskeistä epäiltyä. Tapaukseen liittyy myös rahanpesuun liittyviä rikoksia.

Huijari kertoi poliisin mukaan valetarinan siitä, että asianomistajan tiliin olisi kohdistunut hyökkäys, ja uhrit taivuteltiin hyväksymään varojen siirrot niin sanotulle turvatilille, jota ei ollut olemassa.

Kansainvälinen yhteistyön ansiosta jonkin aikaa tavoittamattomissa ollut epäilty paikannettiin ja otettiin kiinni Espanjassa yhteistyössä Interpolin kanssa. Epäilty luovutettiin Suomen viranomaisille jouluna ja hän on edelleen vangittuna.