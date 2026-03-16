Espoon poliisi ja TVA-yksikkö selvittivät petossarjan yhteistyönä. Epäilty otettiin kiinni Espanjassa.
Poliisin valtakunnallinen tietoverkkoavusteisiin rikoksiin erikoistunut tutkintayksikkö (TVA) on yhdessä Espoon poliisin kanssa selvittänyt petoskokonaisuuden, jossa on kuusi keskeistä epäiltyä. Tapaukseen liittyy myös rahanpesuun liittyviä rikoksia.
TVA-yksikön tutkimassa kokonaisuudessa on kyse kahdeksasta törkeästä petoksesta. Rikoskokonaisuus ajoittuu keväälle 2025.
Huijarit esiintyivät poliiseina
Asianomistajille esiinnyttiin puhelimitse poliisina.
Soittaja kertoi poliisin mukaan valetarinan siitä, että asianomistajan tiliin olisi kohdistunut hyökkäys, ja uhrit taivuteltiin hyväksymään varojen siirrot niin sanotulle turvatilille.
Turvatiliä ei kuitenkaan ollut olemassa, vaan varat siirtyivät rikollisten haltuun.
Vangitsemisia ja kansainvälistä yhteistyötä
Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna yhteensä kuusi rikoksesta epäiltyä henkilöä tutkinnan eri vaiheissa. Tutkinnan aikana tehtiin yhteistyötä myös kansainvälisten viranomaisten kanssa.