Santtu Tahvanainen oli mainiossa vireessä keilailun Yhdysvaltain ammattilaiskiertueen PBA:n kilpailussa Illinoisin Decaturissa. Tahvanainen ylsi kilpailun loppuotteluun ja taipui tappioon vasta vastustajan huippusarjan myötä.

Vuosi sitten Decaturin kilpailun voittanut Tahvanainen eteni nyt finaaliin kaatamalla välierässä maailman ykköskeilaajan, kolme kertaa peräkkäin PBA:n vuoden keilaajaksi valitun EJ Tackettin murskaavasti 248–185. Finaalissa Tahvanainen keilasi upeasti 279 pistettä, mutta suomalaistähden oli tyytyminen kakkossijaan, kun Anthony Simonsen pääsi lähelle täydellistä sarjaa tuloksellaan 290.

Simonsen kuittasi voitostaan 30 000 dollaria, mutta ei Tahvanaisellakaan kovin laihaksi visiitti jäänyt: kakkossija palkittiin 18 000 dollarilla eli noin 15 700 eurolla.

– No eihän toi harmittamaan voi jäädä. Tosi hyvää keilaamista, ja jos 279 pystyy keilaamaan tittelimatsissa, niin oikea suunta on keilaamisessa ja tekemisessä. Koitetaan pitää tekeminen tällä tasolla, ja eiköhän tästä hyvä kausi rakenneta, Tahvanainen kertoi Keilaluliiton tiedotteessa.

