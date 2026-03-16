Donald Trump sai osakseen kuittailua Oscar-gaalassa.

Tv-juontaja Jimmy Kimmel pääsi jälleen heittämään piikkiä presidentti Donald Trumpille, tällä kertaa Oscar-gaalassa.

Kimmel jakoi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa vietetyssä gaalassa parhaan dokumentin Oscar-palkinnon. Alustuspuheessaan hän sanaili muun muassa sananvapaudesta sekä tammikuussa julkaistusta, Melania Trumpista kertovasta Melania-dokumentista.

– Tällaisissa tilaisuuksissa puhutaan paljon rohkeudesta, mutta todellista rohkeutta on kertoa tarina, jonka kertomisesta voi joutua hengenvaaraan. Kuten tiedätte, on maita, joiden johtajat eivät tue sananvapautta, mutta minulla ei ole vapauksia sanoa, mitkä maat ovat kyseessä. Pidetään se vain Pohjois-Koreassa ja CBS:ssä, hän jatkoi.