Kiilaajat ja sääntöjen rikkojat suututtavat tuoreen kyselyn mukaan suomalaisia liikenteessä eniten. Joka kolmas menettää malttinsa säännöllisesti.
Liikenneraivo on tuoreen selvityksen perusteella yleisempää kuin moni haluaa myöntää.
Lasiturvallisuuteen erikoistuneen Carglassin vuosittaisen barometritutkimuksen mukaan vain 38 prosenttia suomalaisista autoilijoista ilmoittaa, että ei menetä liikenteessä malttiaan ikinä.
Enemmistö eli 62 prosenttia kertoo kokevansa hermojen kiristymistä vähintään silloin tällöin. Päivittäin tai lähes päivittäin malttinsa menettää neljä prosenttia vastaajista.
Lue myös: Oletko rattiraivolle altis persoona? Nämä piirteet voivat paljastaa
Raivo ei katso ikää
Tulosten perusteella liikenneraivo ei katso ikää tai sukupuolta.
Säännöllisimmin malttinsa menettävät 45–64-vuotiaat, joista jopa 40 prosenttia kertoo sen tapahtuvan muutaman kerran vuodessa tai useammin.
Nuorimmissa ikäryhmissä (18–24-vuotiaat) pinna palaa puolestaan hieman harvemmin, mutta täysin harvinaista se ei suinkaan ole.
Mistä tunnistaa tulevan rattiraivoajan? Juttu jatkuu videon alla.
0:43