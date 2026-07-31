Vuorikiipeilijä Nirmal Purjan ryhmään ei ole saatu yhteyttä Broad Peak -vuoren lumivyöryn jälkeen Pakistanissa.
Maailmankuulu vuorikiipeilijä Nirmal Purja, 43, on yksi kymmenestä kiipeilijästä, joiden pelätään kadonneen lumivyöryn iskettyä Broad Peak -vuorelle Pakistanissa, kertovat The Guardian, BBC ja Reuters.
Pakistanin alppiseura sai torstaina huolestuttavia tietoja siitä, että lumivyöry oli osunut Purjan johtamaan ryhmään. Seuran varapuheenjohtaja Karrar Haidri kertoi lausunnossaan, ettei kiipeilijöihin ole saatu mitään yhteyttä sen jälkeen.
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BBC kertoi puoli yhdeksän aikaan aamulla, että pelastusryhmät ovat löytäneet neljä ruumista. Se ei kuitenkaan pysty vahvistamaan riippumattomasti tietoa alppikerhon puheenjohtajan Irfan Arshad Khanin Instagram-julkaisun myötä.
Kuusi kiipeilijää on edelleen kateissa, mutta BBC kertoi kello 9.15, että kolme jäljitintä on paikannettu noin 6 000–7 000 metrin korkeudessa. Vuorikiipeilijät kantavat yleensä mukanaan GPS-paikantimia noustessaan korkeille huipuille.