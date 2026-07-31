Myös Aasian maanosaliitto yhtyy Uefan ja Concacaf:n rinnalle ja tyrmää Fifan yhtiöittämisaikeet.

Fifa-pomo Gianni Infantinon esittelemä Fifan tytäryhtiön osittainen yksityistäminen on tyrmätty laajasti. Torstaina ulostulon tekivät Euroopan ja Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian jalkapalloliitot.

Nyt kuoroon yhtyy Aasian jalkapalloliitto AFC. Se kertoo seisovansa täydessä solidaarisuudessa Uefan ja Concacafin rinnalla.

– Tilanne on edennyt pisteeseen, jossa on olemassa aito mahdollisuus MM-kisaboikottiin. Sen pitäisi huolettaa kaikkia, jotka välittävät pelin tulevaisuudesta. Jalkapalloa ei pitäisi koskaan asettaa tällaiseen asemaan, AFC:n tiedotteessa kerrotaan.

AFC:n alaiset jalkapalloliitot siis kieltäytyvät kuviosta. Samalla maanosaliitto kuvailee tapauksen paljastaneen perustavanlaatuisia heikkouksia Fifan päätöksenteko- ja kuulemisprosesseissa.

Teksti on erittäin kovaa. AFC vaatii Fifaa tutkimaan hallinto- ja päätöksentekoelimiensä toimintaa kiireellisesti.

– Vaikka jokaisella jäsenliitolla on oltava mahdollisuus pohtia ja päättää maailman jalkapallon tulevaisuudesta, merkityksellistä demokratiaa ei mitata vain äänioikeudella. Se alkaa läpinäkyvästä hallinnosta, oikea-aikaisesta vuoropuhelusta, tietoon perustuvasta pohdinnasta ja aidosta osallisuudesta koko päätöksentekoprosessiin.

Kun Nyt Uefa, Concacaf ja AFC ovat kieltäytyneet jyrkästi Fifan suunnitelmista, on tässä vaiheessa jo 143 maata Fifan 211 jäsenvaltiosta tyrmännyt yhtiöittämisen. Merkittävistä maanosaliitoista Afrikka ja Etelä-Amerikka eivät ole vielä tuoneet kantaansa julki.