MTV Uutisiin yhteyttä ottanut lukija kertoo joutuneensa kiinteistönvälitystoimisto Habitan toimitusjohtajan rattiraivon kohteeksi. Toimitusjohtaja myöntää tapahtuneen osittain ja pahoittelee sitä.
Viking Linen terminaalin edusta Helsingin Katajanokalla oli tavanomaisen tukossa sunnuntai-iltana, kun laiva saapui risteilyltä maihin. Tuomas tarjosi kyydin kahdelle ystävälleen.
Tuomaksen nimi on muutettu haastateltavan pyynnöstä, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.
– Jonotin parkkipaikalla ihan normaalisti, kun huomasin, että isompi Habitan maasturiauto yritti kiilata oikealta eteeni. Se ei onnistunut, vaan kuski suivaantui ja alkoi heittää käsimerkkejä ja tööttäillä, Tuomas kertoo MTV Uutisille.
Ei mennyt kuin muutama metri, kun maasturi kiihdytti Tuomaksen mukaan vaarallisesti.
– Kuski yritti ihan selvästi vetää autoni kylkeen ratikkaraiteen päältä, mutta sain väistettyä sen liikkeen, Tuomas kertoo.
Tuomas kuvailee tilannetta pelottavaksi.
– Kyydissä oli myös raskaana oleva vaimoni ja kolmevuotias lapseni. Poikani oli peloissaan ja itki, kun me vanhemmat säikähdimme ja huusimme, Tuomas kertoo.