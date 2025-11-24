



MTV Uutisiin yhteyttä ottanut lukija kertoo joutuneensa kiinteistönvälitystoimisto Habitan toimitusjohtajan rattiraivon kohteeksi. Toimitusjohtaja myöntää tapahtuneen osittain ja pahoittelee sitä. Viking Linen terminaalin edusta Helsingin Katajanokalla oli tavanomaisen tukossa sunnuntai-iltana, kun laiva saapui risteilyltä maihin. Tuomas tarjosi kyydin kahdelle ystävälleen. Tuomaksen nimi on muutettu haastateltavan pyynnöstä, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. – Jonotin parkkipaikalla ihan normaalisti, kun huomasin, että isompi Habitan maasturiauto yritti kiilata oikealta eteeni. Se ei onnistunut, vaan kuski suivaantui ja alkoi heittää käsimerkkejä ja tööttäillä, Tuomas kertoo MTV Uutisille. Ei mennyt kuin muutama metri, kun maasturi kiihdytti Tuomaksen mukaan vaarallisesti. – Kuski yritti ihan selvästi vetää autoni kylkeen ratikkaraiteen päältä, mutta sain väistettyä sen liikkeen, Tuomas kertoo. Tuomas kuvailee tilannetta pelottavaksi. – Kyydissä oli myös raskaana oleva vaimoni ja kolmevuotias lapseni. Poikani oli peloissaan ja itki, kun me vanhemmat säikähdimme ja huusimme, Tuomas kertoo.





Tuomaksen kuvaamat tapahtumat näkyvät autokameran videolla.

– Jonkin matkan päästä punaisissa liikennevaloissa päätin ottaa herrasta kuvan, ja hän päätti vielä näyttää minulle keskisormea.

Myöhemmin selvisi, että autoa ajoi kiinteistönvälitystoimisto Habitan toimitusjohtaja Mika Pärssinen.

MTV Uutiset julkaisee Pärssisen henkilöllisyyden tämän julkisen aseman takia suurehkossa yrityksessä. Hän oli myös liikkeellä yrityksensä autolla, jonka kyljissä oli Habitan nimi näkyvin teippauksin.

Tuomas otti Pärssiseen yhteyttä tapahtuneen tiimoilta.

– Hän pyysi anteeksi, mutta minulle tuli silti olo, että hän vähätteli asiaa. Hän vastaili töykeän oloisesti ja yritti kääntää asian niin, että minä olin syypää, kun en päästänyt häntä oikealta ohitse, Tuomas kertoo.

Maanantaina päivällä Tuomas teki tapahtuneesta rikosilmoituksen. MTV Uutiset on nähnyt kopion ilmoituksesta.

"Meni liikaa tunteisiin"

MTV Uutiset tavoitti Pärssisen kommentoimaan asiaa puhelimitse. Pärssinen myöntää ajaneensa kyseistä autoa.

– Olen tänään jutellut kyseisen henkilön kanssa ja pyytänyt käytöstäni anteeksi, Pärssinen toteaa.

– Meni liikaa tunteisiin, kun yritin ajaa siihen rinnalle ja hän rupesi kuvaamaan minua. Meni hermot. Tietysti aina siihen tarvitaan kaksi, mutta turha tässä on selittää, Pärssinen toteaa.

Pärssisen käsitys tapahtumienkulusta on kuitenkin hieman toisenlainen kuin Tuomaksella.

– Siinä oli ruuhkaa, ja parkkipaikalla mentiin nätisti vuorotellen maalaisjärjellä – paitsi sitten hän päätti, että ajaa minun eteen. Siinä sitten torvet soi, ja siitä se lähti ihan perinteisesti. Ei siinä sen ihmeempää ollut, Pärssinen kuvailee.

Pärssinen kiistää yrittäneensä ajaa toisen auton kylkeen.

– Siitä ei ollut kyse missään nimessä.

– Yritin ajaa siihen rinnalle, ja siinä hetkessä varmasti rikoin liikennesääntöä. Hän sitten koukkasi ja lähti karkuun ja väitti, että yritin ajaa kylkeen.

Keskisormen näyttämistä Pärssinen selittää sillä, että toinen osapuoli kuvasi häntä kännykällä.

– En todellakaan tykännyt siitä. Se oli tietysti asiatonta sekin, mutta samalla lailla toinen siinä provosoi. Huonoa käytöstä puolin ja toisin, Pärssinen toteaa.

Pärssinen kiistää toisen osapuolen käsityksen siitä, että hän olisi vähätellyt tilannetta.

– Myönsin, että meni tunteisiin, pahoittelin useamman kerran ja pyysin anteeksi. Minulla ei ole mitään syytä valehdella tästä asiasta.

– Niin kuin sanoin, tanssiin tarvitaan valitettavasti yleensä kaksi. Mutta en lähde syyttelemään toista sen enempää.

Pärssinen ei ole itse nähnyt tilanteesta kuvattua videomateriaalia.

– Videolla varmasti näkyy, että en ole toiminut oikein.