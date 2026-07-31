Rahtilaivan kapteeni pidätettiin pakenemisvaaran ja sen vuoksi, että hän voi häiritä tutkintaa.
Norjan lipun alla purjehtinut, 90-metrinen rahtilaiva ja huvivene törmäsivät tiistaina Tjörn-saaren edustalla Ruotsissa.
Nelihenkisen perheen isä ja poika pelastettiin vedestä, mutta he loukkaantuivat vakavasti.
Äiti ja tytär löydettiin kuolleina torstaina.
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Esitutkintaa johtava vanhempi syyttäjä James von Reis kertoi Aftonbladetille, että rahtilaivan kapteeni on pidätetty.
Reis määräsi torstai-iltana kapteenin pidätyksestä.
– Määräsin kapteenin pidätettäväksi osittain pakenemisvaaran vuoksi, sillä hän asuu Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolella, ja osittain siksi, että on olemassa riski, että hän voisi häiritä tutkintaa esimerkiksi vaikuttamalla todistajiin, Reis selventää Aftonbladetille.
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Kapteenia epäillään piittaamattomasta käytöksestä meriliikenteessä ja kuolemantuottamuksesta.