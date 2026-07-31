Rahtilaivan kapteeni pidätettiin pakenemisvaaran ja sen vuoksi, että hän voi häiritä tutkintaa.

Norjan lipun alla purjehtinut, 90-metrinen rahtilaiva ja huvivene törmäsivät tiistaina Tjörn-saaren edustalla Ruotsissa.

Nelihenkisen perheen isä ja poika pelastettiin vedestä, mutta he loukkaantuivat vakavasti.

Äiti ja tytär löydettiin kuolleina torstaina.

Esitutkintaa johtava vanhempi syyttäjä James von Reis kertoi Aftonbladetille, että rahtilaivan kapteeni on pidätetty.

Reis määräsi torstai-iltana kapteenin pidätyksestä.

– Määräsin kapteenin pidätettäväksi osittain pakenemisvaaran vuoksi, sillä hän asuu Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolella, ja osittain siksi, että on olemassa riski, että hän voisi häiritä tutkintaa esimerkiksi vaikuttamalla todistajiin, Reis selventää Aftonbladetille.

Kapteenia epäillään piittaamattomasta käytöksestä meriliikenteessä ja kuolemantuottamuksesta.