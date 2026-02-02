Suomi pärjää hyvin liikenneturvallisuuden kansainvälisessä vertailussa, kertoo Suomea tutkimushankkeessa edustanut Teknologian tutkimuskeskus VTT maanantaina.
Liikenneturvallisuuden kansainvälisen vertailun mukaan suomalaiset ovat Euroopan tunnollisimpia pyöräilykypärän käyttäjiä.
Suomalaisista polkupyöräilijöistä yli 70 prosenttia käytti kypärää tienvarsitarkkailujen perusteella.
Kypärän käyttö oli Suomessa yleisintä niistä 17 maasta, joissa kypärän käyttöä tarkasteltiin.
Heikoimmassa maassa eli Hollannissa vastaava luku oli viisi prosenttia.
Pyöräilykypärän käyttö oli kaikissa maissa harvinaisempaa kaupunkialueilla kuin niiden ulkopuolella.
Hankkeessa oli mukana 25 EU-maata.
Suomi ykkönen vasteaikavetailussa
Lisäksi Suomi ylsi ykköseksi tieliikenteen onnettomuuksien vasteajassa kyseisen ajan laskeneiden seitsemän maan joukossa.
Suomessa tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksissa ensimmäinen pelastusyksikkö saapui paikalle 95 prosentissa tapauksista viimeistään 24 minuutissa ja 50 sekunnissa onnettomuuden ilmoittamisesta.
Nopeusrajoitusten noudattamisessa petrattavaa
Sen sijaan suomalaiset noudattavat VTT:n mukaan melko huonosti maanteiden nopeusrajoituksia.