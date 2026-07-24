Joka viidennellä autoilijalla on vaarallinen tapa: "Yksi vilkaisu voi olla kohtalokas"

Hän muistuttaa, että tarkkaamattomuus ratissa voi johtaa vakaviin seurauksiin. Arvioiden mukaan noin joka viidennelle suomalaiselle puhelimen vilkuilu kesken ajon on muodostunut tavaksi.

– Jos ajat 50 kilometrin tuntinopeudella ja katsot puhelinta kolme sekuntia, autosi liikkuu yli 40 metriä ilman, että katsot tielle, Pakarinen havainnollistaa.

Kyselyn mukaan yleisintä on puheluihin vastaaminen, soittaminen ja viestien lukeminen ajon aikana. Seitsemän prosenttia vastaajista pitää jopa urheilun katsomista ajon aikana turvallisena. Ihmiset luottavat omaan kykyynsä keskittyä, mutta se ei tee toiminnasta turvallista.

– Ihminen ei pysty jakamaan tarkkaavaisuuttaan, aivoja ei ole tehty siihen, Pakarinen korostaa.

Asenteet rattijuopumukseen tiukentuneet

– Vielä muutama vuosikymmen sitten oli aika ok lähteä ajamaan päihtyneenä, mutta nykyään suomalaiset suhtautuvat siihen hyvin kielteisesti, Pakarinen sanoo.

Kyselyt kuitenkin osoittavat, että jos alkoholia on nautittu vain vähän eikä promilleraja ylity, neljäsosa suomalaisista pitää ajamista hyväksyttävänä.

Hän kertoo, että perinteisen rattijuopumuksen ja alkoholin käytön rinnalle on tullut päihteiden, huumaavien aineiden ja lääkkeiden takia uusi riskejä. Liikenteessä tavataan yhä useammin kuskeja, joiden elimistöstä löytyy useampaa päihdettä yhtä aikaa. Se moninkertaistaa riskejä liikenteessä.