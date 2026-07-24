Yhä useampi autoilija tarttuu puhelimeen ajon aikana, vaikka kännykän käyttö liikenteessä on kiellettyä.
Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan vain kolmannes suomalaisista sanoo, ettei koskaan käytä puhelinta autossa.
– Se on aika pieni osuus, koska senhän pitäisi olla 100 prosenttia. Kännykän käyttö liikenteessä on kiellettyä, toteaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen Huomenta Suomen aamussa.
Hän muistuttaa, että tarkkaamattomuus ratissa voi johtaa vakaviin seurauksiin. Arvioiden mukaan noin joka viidennelle suomalaiselle puhelimen vilkuilu kesken ajon on muodostunut tavaksi.
– Ihmiset usein ajattelevat, että vilkaisen vain nopeasti, mutta yksi vilkaisu voi olla kohtalokas, Pakarinen muistuttaa.
Lue myös: Suomalaiset myöntävät: Hermo menee liikenteessä yllättävän usein – tässä ykkössyy
Puhelin vie huomion
Kännykän käyttö liikenteessä on yleistynyt, vaikka laki kieltää sen ajon aikana.
Pakarisen mukaan puhelimen katsomisesta on monelle tullut tapa, eikä riskejä aina ymmärretä.