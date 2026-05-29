Rattiraivo voi iskeä kehen tahansa, mutta tutkimuksen perusteella tietynlaiset persoonallisuustyypit ovat sille alttiimpia.

Tunteiden kuumentuminen liikenteessä on sen verran yleinen ilmiö, että sille on oma nimikin: rattiraivo.

– Jos joku ei noudata liikennesääntöjä, kiilaa eteen, kävelee päin punaisia tai vastaavaa, niin se voi herättää tunteita ihan niin sanotusti tavallisessa, rauhallisessakin kuljettajassa, liikennepsykologi ja johtava asiantuntija Inkeri Parkkari Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta kertoi torstaina Huomenta Suomessa.

Taustalla voi olla myös odotusten ja todellisuuden ristiriitaa.

– Ihmisellä on itsellä jokin ajatus siitä, miten sen matkan pitäisi edetä. Kun tulee tilanteita väliin eikä se sujukaan niin kuin oli ajatellut, niin tämä voi tietenkin herättää raivoa tai tunteiden kuohahtamista – "nyt joku muu täällä estää tätä minun menemistä", Parkkari kuvailee.

"Minä olen vähän parempi kuin muut" -ajattelu

Kaikki eivät reagoi kohtaamiinsa vääryyksiin liikenteessäkään samalla tavalla. Erilaisista persoonallisuudenpiirteistä ratissa on olemassa tutkittua tietoa.