Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä.
Tietojenkalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä.
Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäillyn lisäksi jutussa on kuusi muuta epäiltyä.
Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa