Presidentti Donald Trump pitää tärkeänä tavoitteena Ukrainan ja Venäjän sodan lopettamista eikä ohjuksia.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole vielä päättänyt siitä, annetaanko Ukrainalle lupa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.
Trump ilmoitti heinäkuun alussa Turkissa järjestetyssä Nato-kokouksessa, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia.
Trump sanoo kuitenkin Financial Times -lehden haastattelussa, ettei hän ole varma siitä, antaako Yhdysvallat Ukrainalle lisenssin valmistaa kyseisiä ohjuksia.
Trumpin mukaan tärkein tavoite on Ukrainan ja Venäjän sodan lopettaminen, eivät ohjukset.