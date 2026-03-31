Suomessa on tehty droonien torjunnan vahvistamiseen tähtäävä yrityskauppa.

Droonien torjuntateknologiaa kehittävä suomalainen Sensofusion on ostanut Suomen ainoan lentokonevalmistajan, Atol Aviationin.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että yrityskauppa laajentaa entisestään yhtiön kykyä tehdä sensoritiedustelua ilmasta maahan.

Atol Aviation toimii Jämsän Hallissa entisellä Suomen ilmavoimien tukikohdalla, jossa yhtiö on kehittänyt Atol Aurora -vesilentokonetta sekä viranomais- ja puolustuskäyttöön suunnattua Atol Protector -vesilentokonetta.

Ilmasta käsin toteutettu droonien ja niiden maa-asemien havaitseminen kattaa merkittävästi laajemman alueen kuin maanpinnalta operoitavat järjestelmät. Kun maaston muodot, metsät ja rakennukset eivät estä signaalien kulkua, ilma-alukseen sijoitettu sensorijärjestelmä moninkertaistaa valvottavan alueen koon.

Tämä on keskeinen suorituskykyhyppy erityisesti laajojen alueiden valvonnassa ja nopeasti muuttuvissa operaatioympäristöissä.

– Ilmasta maahan -toiminta on Sensofusionille tuttua vuosien ajalta. Monet Airfence-asiakkaamme ovat jo sijoittaneet tuotteitamme helikoptereihin, lentokoneisiin ja lennokkeihin. Signaalidominanssi ei voi tapahtua vain maasta käsin, ja toisaalta maassa olevat radiolähettimet havaitaan ilmasta paremmin, sanoo Tuomas Rasila, Sensofusionin perustaja ja toimitusjohtaja.

Sensofusionin suunnitelmissa on käynnistää Hallin tehtaalla uusien tuotteiden valmistus, laajentaa yrityksen toimintaa ja palkata sinne lisää työntekijöitä. Yhtiö tiedottaa uusista tuotteista lisää kesäkuun alussa.