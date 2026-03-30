Antti Parkko kuuli räjähdyksen Luumäellä mökkinsä lähellä | MTV Uutiset

Mökkinsä läheltä räjähdyksen kuullut Antti ihmettelee tietoa droonin katoamisesta: Hävittäjä lensi lähellä samassa suunnassa Tältä näytti poliisin operaatio Luumäellä maanantaina. Poliisi etsii alueelta toisen Suomeen harhautuneen ukrainalaisdroonin osia. Droonin epäillään tuhoutuneen. Julkaistu 26 minuuttia sitten Jarno Miettinen jarno.miettinen@mtv.fi Mirja Kivimäki mirja.kivimaki@mtv.fi MirjaKivimaki Kouvolalainen Antti Parkko oli Tervajärven Itäpuolella sunnuntaiaamuna, kun huomiota kiinnitti yläpuolella kaarteleva hävittäjä. Hetken päästä kuului voimakas räjähdys. – Olin siinä Tervajärven itäpuolella. Mökki on Vainosenjärven pohjoispäässä Tervajärven länsipuolella. Droonin putoamispaikka on ilmeisesti muutaman sadan metrin päässä siitä. Se kuulosti kuin räjähdys olisi tullut ylhäältä. Oletin, että lentokone ampui, mutta eihän sitä voi satavarmasti tietää. Voi myös olla, että se drooni räjähti, Parkko kertoo. Hänen mukaansa kyse ei ollut pienestä pamauksesta. – Ei se pelkkä rysähdys ollut todellakaan. On varmaan useammastakin suunnasta tullut tietoa, että ikkunat helisivät ja kahvimukissa kahvit läikkyi. Ei ollut ihan pieni paukku. Parkko kiinnittää huomiota droonin lähellä liikkuneeseen hävittäjään. – Nyt oli erikoista, että tiedotustilaisuudessa informoitiin, että näköyhteyttä ei loppuvaiheessa olisi ollut. Kyllähän se lentokone aika kohdalla ja samassa suunnassa, kun se kotti kuului. Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että drooni on liitänyt matalalla moottori sammuneena ja pudotessaan räjähtänyt. – Tosiaan itse oletin, että se kone olisi sen ampunut, sen vaikutelman siitä sai. Mutta samassa suunnassa se kuitenkin, se tippunut drooni oli. Kone lensi tai kaarteli siinä muutaman kierroksen ja lensi sitten kohti. Minä olin itse siinä Tervajärven itäpuolella silloin. Kone lensi Valkealaa kohti silloin, kun se kotti kuului sieltä samasta suunnasta. Tapahtuma-alue eristettiin iltapäivällä noin kello 17 korvilla.

– Se alue on eristetty, mutta töihin pääsin niin, että myöhässä tulin. Siinä oli armeijan miehiä, jotka päästivät nauhoista läpi kuitenkin Kannuskosken kautta poistumaan, siitä pohjoisen kautta.

– Kun karttaa katsoo, siinä on Vainosenjärvi ja Tervajärvi ja siinä kannaksella on suljettu tie kokonaan, sinne ei päästetä ketään. Vaimo on siellä mökillä, sekään ei nyt pääse sieltä mökiltä pois. Kyllä se aika kova kotti oli.

"Räjähdys kuulosti tulevan ylhäältä"

Räjähdyksen syystä Parkolla on kaksi mahdollista selitystä.

– Oli hävittäjän ampuma, mikä itsellä tuli mieleen, mutta toinen vaihtoehto, joka tuli mieleen, oli, että siinä droonissa oli TNT-lasti ja se on pudotessaan räjähtänyt. Räjähdys kuulosti tulevan ylhäältä, mutta tietysti se kaikuu tuollaisista kallioista. Itse dronea en nähnyt, siihen en ota kantaa.

Hän palaa vielä havaintoonsa lentokoneesta.

– Se kyllä ihmetyttää, että se vaikutti, että se hävittäjä oli just siinä kohdassa, kun se kotti kuului, että itse ymmärsin, että se sen ampui sen, mutta tietenkin kun on siellä metsässä, niin ei sitä satavarmasti tiedä. Tilanne säikäytti myös Parkon puolison.

– Emäntä vähän pelästyi ja lähti juoksemaan autolle, kun oltiin siellä ulkosalla. Mutta sanoinhan siinä minäkin, että onhan se vähän erikoista, kun lentokone ampuu sunnuntaina yhdeksän aikaan kovilla – tai ylipäätään ampuu. Niitä on kyllä lennellyt siinä hyvinkin useasti.

Myöhemmin selvisi, että alueella oli pudonnut drooni.

– Sitten kun se paljastui, että Valkealassa on drooni tippunut pellolle, niin ensimmäiseksi tuli mieleen, että se olisi sen ampunut alas. Sitten kun selvisi, että toinen on pidempänä, niin heti oletin, että tämä on se toinen tapaus.

Tapahtumasta on toistaiseksi kerrottu niukasti.

– Siitä on nyt oltu aika hiljaa tästä tapauksesta, ehkä juuri siksi, että palasia keräillään ja armeijan autoja siellä on aika paljon. En usko, että se siellä ihan kokonaisena on.