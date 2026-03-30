Kouvolalainen Antti Parkko oli Tervajärven Itäpuolella sunnuntaiaamuna, kun huomiota kiinnitti yläpuolella kaarteleva hävittäjä. Hetken päästä kuului voimakas räjähdys.
– Olin siinä Tervajärven itäpuolella. Mökki on Vainosenjärven pohjoispäässä Tervajärven länsipuolella. Droonin putoamispaikka on ilmeisesti muutaman sadan metrin päässä siitä. Se kuulosti kuin räjähdys olisi tullut ylhäältä. Oletin, että lentokone ampui, mutta eihän sitä voi satavarmasti tietää. Voi myös olla, että se drooni räjähti, Parkko kertoo.
Hänen mukaansa kyse ei ollut pienestä pamauksesta.
– Ei se pelkkä rysähdys ollut todellakaan. On varmaan useammastakin suunnasta tullut tietoa, että ikkunat helisivät ja kahvimukissa kahvit läikkyi. Ei ollut ihan pieni paukku.
Parkko kiinnittää huomiota droonin lähellä liikkuneeseen hävittäjään.
– Nyt oli erikoista, että tiedotustilaisuudessa informoitiin, että näköyhteyttä ei loppuvaiheessa olisi ollut. Kyllähän se lentokone aika kohdalla ja samassa suunnassa, kun se kotti kuului.
Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että drooni on liitänyt matalalla moottori sammuneena ja pudotessaan räjähtänyt.
– Tosiaan itse oletin, että se kone olisi sen ampunut, sen vaikutelman siitä sai. Mutta samassa suunnassa se kuitenkin, se tippunut drooni oli. Kone lensi tai kaarteli siinä muutaman kierroksen ja lensi sitten kohti. Minä olin itse siinä Tervajärven itäpuolella silloin. Kone lensi Valkealaa kohti silloin, kun se kotti kuului sieltä samasta suunnasta.
Tapahtuma-alue eristettiin iltapäivällä noin kello 17 korvilla.