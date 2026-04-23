Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs on ehdottanut Iranin korvaamista Italialla kesällä pelattavissa MM-kisoissa. Erityislähettiläs Paolo Zampolli vahvistaa pyynnön Financial Timesille.
Iran selviytyi MM-kisoihin neljättä kertaa peräkkäin, mutta maa väläytti maaliskuun alussa boikottia sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel olivat aloittaneet sotatoimet sitä kohtaan.
Iran myös pyysi MM-kisaotteluitaan siirrettäväksi Yhdysvalloista Meksikoon, sillä vaikka Trump on toivottanut Iranin tervetulleeksi kisoihin, hän myös totesi, ettei pysty takaamaan iranilaispelaajien turvallisuutta kisojen aikana.
Maaliskuussa Iranin harjoitusleirillä vieraillut Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifan) puheenjohtaja Gianni Infantino kuitenkin vakuutti, että Iran osallistuu kisoihin normaalisti ja kaikki ottelut pelataan aikataulun mukaisesti.
Tästä huolimatta Zampolli on ajanut Italian nostamista kisoihin Iranin paikalle.
– Vahvistan ehdottaneeni Trumpille ja Infantinolle, että Italia korvaa Iranin MM-kisoissa. Olen syntyperäinen italialainen, ja olisi unelma nähdä Azzurri Yhdysvaltain isännöimässä turnauksessa. Neljällä mestaruudella heidän taustansa on sellainen, joka oikeuttaa osallistumisen, Zampolli kertoi.
Lehden lähteet kertovat suunnitelman olevan Trumpin yritys korjata välejä Italian pääministerin Giorgia Melonin suuntaan sen jälkeen, kun Trump hyökkäsi Iranin sodan vuoksi paavi Leo XIV::tä vastaan.
Italia karsiutui MM-lopputurnauksesta jo kolmannen kerran peräkkäin, kun se hävisi maaliskuun ratkaisevassa jatkokarsinnassa Bosnia-Hertsegovinalle rangaistuspotkukilpailussa.
Iran tiedotti keskiviikkona valmistautuvansa yhä kisoihin ja aikovansa myös osallistua. Mikäli maa päättäisi vetäytyä kisoista, päätös siitä, kuka heidät korvaa, olisi Fifan käsissä.
Aasian jalkapalloliiton odotetaan lobbaavan voimakkaasti sen puolesta, että myös korvaaja tulisi tässä tapauksessa Aasiasta, ja ilmeisin valinta olisi Yhdistyneet arabiemiirikunnat, joka hävisi maanosan jatkokarsinnassa Irakille.