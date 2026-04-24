Miltäs kuulostaisi maksaa kaksi miljoonaa yhdestä lipusta jalkapallo-otteluun?
Jalkapallon MM-kisojen hurjista lipunhinnoista on uutisoitu useasti jo alkuvuoden aikana, mutta nyt rapakon takaa kantautuu kerrassaan hämmästyttäviä tietoja. Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan viralliselle kisalippujen jälleenmyyntisivustolle on nimittäin tullut myyntiin neljä lippua MM-finaaliin. Dynaamisen hinnoittelun ansiosta yhdestä lipusta pyydetään nyt muhkeat 2,3 miljoonaa dollaria, eli lähes kaksi miljoonaa euroa. Asiasta uutisoi Sky News.
Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavien kisojen loppuottelu palloillaan New Jerseyn Metlife-stadionilla 19. heinäkuuta. Edellä mainitut neljä lippuhintaa ovat aivan omassa luokassaan, sillä samaa ykköskategorian lippua on myytävänä myös noin 16 000 dollarin hintaa. Tämäkin summa on 10-kertainen verrattuna Qatarin vuoden 2022 MM-kisojen finaalin kalleimpiin piletteihin.
Miljoonalipuista oman siivunsa voi tienata myös Fifa. Se ottaa 15 prosentin osuuden sekä lipun jälleenmyyjältä että ostajalta., ja tämä lisätään lipun kokonaishintaan. Jos yksikin ökylipuista menee kaupaksi, Fifa voisi tienata 600 000 dollaria.
Aiemmissa MM-turnauksissa jälleenmyytävien lippujen hinta sai olla korkeintaan sama, millä lippu oli alunperinkin ostettu.
Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino myönsi viime viikolla, ettei hän tiennyt Yhdysvalloissa käytössä olevasta lippujen jälleenmyyntikäytännöstä. Infantino puolusti korkeita lippuhintoja, sillä hänen mukaansa markkina näille oli "hyvin erityinen". Infantino myös korosti Fifan olevan "voittoa tavoittelematon järjestö, jonka saamat tulot sijoitetaan itse jalkapalloon 211 maassa".
Athletic paljasti tosin viime viikolla, että MM-finaaliin on otettu käyttöön ykköskategoriaakin parempi lippu, Front Category 1, jolla on mahdollista lypsää vieläkin enemmän rahaa lajin ystäviltä.