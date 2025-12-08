Jalkapallon ensi kesän miesten MM-lopputurnauksessa järjestetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä juhlistava pride-ottelu Yhdysvaltain Seattlessa 26. kesäkuuta.
Pride-ottelussa kohtaavat maat ratkesivat vasta MM-arvonnan myötä, ja lopputuloksena ottelussa pelaa maa, jossa homoseksuaalisuudesta voidaan rangaista kuolemalla.
Muun muassa BBC kertoi maanantaina, että ottelussa kohtaavat Iran ja Egypti. Iranissa voidaan langettaa jopa kuolemantuomio homoseksuaalisista suhteista, ja Egyptissä LGBTQ-ihmiset ovat moraalilakien armoilla.
Kisat organisoivalla Kansainvälisellä jalkapalloliitolla Fifalla ei ole tekemistä pride-pelin kanssa, vaan tapahtuman järjestää paikallinen turnausjärjestäjä. Seattlessa on samaan aikaan käynnissä virallinen pride-viikko.
Paikallisjärjestäjien mukaan ottelu pelataan suunnitellusti.
Tuenosoitukset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ovat aiemminkin herättäneet kohua MM-jalkapallossa. Qatarin vuoden 2022 turnauksessa kohistiin sateenkaariteemaisista OneLove-käsivarsinauhoista, joiden käyttämisen otteluissa Fifa kielsi.