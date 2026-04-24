– Se on asia, joka voitaisiin tehdä. Se ei ole missään nimessä täydellistä. Jos mahdollisuus avautuu, meidän tulisi tarttua tilaisuuteen, vaikka se ei ole erityisen urheilullista, Zoff sanoi Rai Radio1 -kanavan haastattelussa .

Yhtenä kaikkien aikojen parhaista maalivahdeista pidetty Zoff on viimeisin Italiassa tilanteeseen kantaa ottanut urheilupersoona. Siinä missä Italian olympiakomitean puheenjohtaja Luciano Buonfiglio ja maan urheiluministeri Andrea Abodi pitäisivät Italian luikahtamista kisoihin takaportin kautta epäsopivana, Zoff näkee tilanteen toisin.

Italia sijoittui MM-karsintalohkossaan Norjan jälkeen toiseksi ja hävisi jatkokarsinnoissa Bosnia-Hertsegovinalle. Iranin osallistuminen MM-kisoihin on puolestaan yhä epäselvää Yhdysvaltojen hyökättyä maahan aiemmin keväällä.

– Se ei perustu mihinkään. Zampolli ei ole vakavasti otettava hahmo.

– Haluaisin ymmärtää, miksi Italian tai minkä muun maan tahansa tulisi korvata Iran. Voit yrittää kuvitella, miten epäurheilijamainen sellainen ratkaisu olisi, hän jatkoi.