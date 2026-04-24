Entinen maalivahtisuuruus ja italialainen jalkapallolegenda Dino Zoff katsoo, että Italian tulisi mahdollisuuden avautuessa pyrkiä kesän MM-kisoihin siitäkin huolimatta, etteivät tulokset oikeuttaneet kisapaikkaan itse karsinnoissa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lähipiiri on ehdottanut Iranin korvaajaksi kisoissa juuri Italiaa.
Italia sijoittui MM-karsintalohkossaan Norjan jälkeen toiseksi ja hävisi jatkokarsinnoissa Bosnia-Hertsegovinalle. Iranin osallistuminen MM-kisoihin on puolestaan yhä epäselvää Yhdysvaltojen hyökättyä maahan aiemmin keväällä.
– Voin vahvistaa, että olen ehdottanut Trumpille ja Gianni Infantinolle (Fifan pääsihteeri) Iranin korvaamista Italialla, Trumpin hallinnon erityislähettiläs Paolo Zampolli kertoi aiemmin.
– Olen syntyperäinen italialainen ja olisi unelmien täyttymys nähdä Italian maajoukkue Yhdysvaltojen isännöimässä turnauksessa. Neljällä maailmanmestaruudella heillä on taustaa, jolla oikeuttaa mukaanpääsy.
Yhtenä kaikkien aikojen parhaista maalivahdeista pidetty Zoff on viimeisin Italiassa tilanteeseen kantaa ottanut urheilupersoona. Siinä missä Italian olympiakomitean puheenjohtaja Luciano Buonfiglio ja maan urheiluministeri Andrea Abodi pitäisivät Italian luikahtamista kisoihin takaportin kautta epäsopivana, Zoff näkee tilanteen toisin.
– Se on asia, joka voitaisiin tehdä. Se ei ole missään nimessä täydellistä. Jos mahdollisuus avautuu, meidän tulisi tarttua tilaisuuteen, vaikka se ei ole erityisen urheilullista, Zoff sanoi Rai Radio1 -kanavan haastattelussa.