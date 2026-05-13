Suomi lunasti odotetusti paikan vuoden 2026 Euroviisujen finaalissa.

Vuoden 2026 Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisattiin Itävallan Wienissä 12. toukokuuta. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lunastivat odotetusti paikan viisufinaalissa. Kaksikko edustaa Suomea 16. toukokuuta järjestettävässä finaalissa kappaleella Liekinheitin.

Jatkoon ensimmäisestä semifinaalista pääsivät myös Kreikka, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua ja Puola.

Viime vuoden viisujen voittaja Itävalta pääsee automaattisesti finaaliin yhdessä suurimpien rahoittajamaiden Italian, Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian kanssa.

Toinen semifinaali kisataan torstaina 14. toukokuuta.