



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Anton Lundell haluaa uuden MM-kokemuksen koronakisojen jälkeen | MTV Uutiset

Urheilu MM-jääkiekko Etusivu Videot Otteluohjelma Sarjataulukko Pistepörssi Anton Lundell haluaa uuden kokemuksen MM-kisareissusta: “Siellä oli pahviukkoja katsomossa” 3:33 Anton Lundell kertoo halustaan tulla MM-kisoihin. Julkaistu 06.05.2026 14:13 JAAKKO SERVO / KASPERI KUNNAS Kaksinkertainen Stanley Cup –mestari Anton Lundell on innoissaan saamastaan mahdollisuudesta päästä pelaamaan uransa toisissa MM-kisoissa. Kahden Stanley Cupin voittoon päättyneen kauden jälkeen Florida Panthers jäi pudotuspelien ulkopuolelle, ja se aukaisi

joukkueen

jäsenille

pitkästä

aikaa

sauman

lähteä

MM-

kisoihin

.

Floridasta Suomen MM-ryhmän apuun saapuivatkin Aleksander Barkov ja Anton Lundell. Kaksikosta Barkov oli koko kauden pelaamatta polvivamman vuoksi. Lundell taas oli sivussa runkosarjan lopun kylkivamman vuoksi.

– Kuntoutus meni yllättävän hyvin. Sain treenattua hyvin ja olisi riittänyt vielä energiaa ja haluja pelata loppukaudesta. En kuitenkaan tullut pelikuntoon riittävän ajoissa, Lundell kertoi tiistaina suomalaismedialle.

– Kuntoutuksen aikana treenattiin kahta kovemmin. Kroppa tuntui hyvältä ja mieli oli valmis, niin mietti, että miksi ei.

Ennen kuluvaa kautta Lundell pelasi kolmena vuonna putkeen kesäkuulle saakka ulottuvissa Stanley Cupin finaaleissa. Valmistautuminen uuteen kauteen on siis aina jäänyt lyhyemmäksi kuin monilla muilla NHL-pelaajilla, joiden kausi on saattanut päättyä jo huhtikuussa.

– Tässä on viimeiset neljä kautta pelattu (seurajoukkueessa), niin pitkälle, että ei ole ollut mitään saumaa tulla MM-kisoihin. Nyt kun tuli sauma, niin kiinnostus heräsi.

– Tänne (Leijoniin) tuleminen oli mielessä jo pidemmän aikaa, Lundell paljastaa.

Osa saattoi ajatella, miksi hyökkääjä ei nauttinut pitkästä kesästä, vaan halusi vielä lähteä Leijonien mukaan kevään maajoukkuepeleihin.

– Kesä on pitkä myös tämän (MM-kisojen) jälkeen. Suomi-paidalle on aika vaikea sanoa ei. Jos on edes jotenkin kunnossa, niin kyllä sitä haluaa tulla.

"Ne olivat hieman erilaiset kisat"

Tulevat Sveitsissä pelattavat MM-kisat ovat 24-vuotiaalle Lundellille uran toiset. Hän oli mukana ensimmäisen kerran keväällä 2021, kun Suomi saavutti hopeaa.

Kisat järjestettiin koronaviruspandemian aikaan Latviassa ja ne pelattiin osittain ilman yleisöä.

– Ne olivat hieman erilaiset kisat. Siellä oli pahviukkoja katsomossa, emmekä päässeet liikkumaan kaupungilla, Lundell muistelee.

– Tällä kertaa tulee varmasti vähän äänekkäämmät kisat.

Lundell haluaa kirkastaa 2021 MM-kisojen hopea-mitalinsa.

– Päätavoite on aina, että haluaa voittaa kultaa. Se on minun ja meidän tavoitteeni. Kyllä kisoja odottaa ihan älyttömästi.