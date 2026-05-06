FloridastaSuomen MM-ryhmänapuunsaapuivatkinAleksander Barkov ja Anton Lundell. Kaksikosta Barkov olikokokaudenpelaamattapolvivammanvuoksi. Lundell taasolisivussarunkosarjanlopunkylkivammanvuoksi.
– Kuntoutusmeniyllättävänhyvin. Sain treenattuahyvin ja olisiriittänytvieläenergiaa ja halujapelataloppukaudesta. En kuitenkaantullutpelikuntoonriittävänajoissa, Lundell kertoitiistainasuomalaismedialle.
– Kuntoutuksenaikanatreenattiinkahtakovemmin. Kroppatuntuihyvältä ja mieliolivalmis, niinmietti, ettämiksiei.
Ennen kuluvaakautta Lundell pelasikolmenavuonnaputkeenkesäkuullesaakkaulottuvissa Stanley Cupinfinaaleissa. Valmistautuminenuuteenkauteen on siisainajäänytlyhyemmäksikuinmonillamuilla NHL-pelaajilla, joidenkausi on saattanutpäättyä jo huhtikuussa.
– Tässä on viimeisetneljäkauttapelattu (seurajoukkueessa), niinpitkälle, ettäei ole ollutmitäänsaumaatulla MM-kisoihin. Nytkuntulisauma, niinkiinnostusheräsi.
– Tänne (Leijoniin) tuleminenolimielessä jo pidemmänaikaa, Lundell paljastaa.
Osa saattoiajatella, miksihyökkääjäeinauttinutpitkästäkesästä, vaanhalusivielälähteäLeijonienmukaankeväänmaajoukkuepeleihin.
– Kesä on pitkämyöstämän (MM-kisojen) jälkeen. Suomi-paidalle on aikavaikeasanoaei. Jos on edesjotenkinkunnossa, niinkylläsitähaluaatulla.
"Ne olivat hieman erilaiset kisat"
Tulevat Sveitsissäpelattavat MM-kisatovat 24-vuotiaalle Lundellilleurantoiset. Hän olimukanaensimmäisenkerrankeväällä 2021, kun Suomi saavuttihopeaa.
KisatjärjestettiinkoronaviruspandemianaikaanLatviassa ja ne pelattiinosittainilmanyleisöä.
– Ne olivathiemanerilaisetkisat. Sielläolipahviukkojakatsomossa, emmekäpäässeetliikkumaankaupungilla, Lundell muistelee.